Poliția Alba: ,,Primele semne ale unei relații abuzive nu încep cu o lovitură! Uneori, încep cu întrebări”. Recomandările autorităților

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a publicat marți, 24 noiembrie 2026, un mesaj cu privire la relațiile abuzive, pe o rețea de socializare.

Poliția din Alba explică că, în anumite situații, primele semne ale unei relații abuzive nu încep cu o lovitură, ci mai degrabă cu anumite întrebări de tipul: ,,Cu cine ai vorbit?” De ce nu mi-ai răspuns la telefon?”

Mesajul integral publicat de Poliția Alba este următorul:

,,Primele semne ale unei relații abuzive nu încep cu o lovitură! Uneori, încep cu întrebări.

„Cu cine ai vorbit?”

„De ce nu mi-ai răspuns la telefon?”

„Dă-mi parola contului tău?”

„Nu vreau să mai ieși cu prietenii tăi!”

„Când? Unde? Cu cine?”

Polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității Alba vă reamintesc că astfel de comportamente devin mijloace de control, intimidare sau izolare, fiind primele semne ale unei relații abuzive.

Solicitați sprijin!

https://ro.bright-sky.org/ro-RO/home – Aplicația gratuită Bright Sky RO vă oferă informații și sfaturi practice pentru a vă ajuta.”, se arată în mesajul publicat de IPJ Alba.

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