Foto: Aiudenii Claudiu Coltor și Sebastian Șimandi, trofee MVP la EMF Euro Business Cup 2026

Aiudenii Claudiu Coltor și Sebastian Șimandi, trofee MVP la EMF Euro Business Cup 2026

Dacă Marcel Domșa (viitorul Sântimbru a fost singurul fotbalist din Alba prezent în sferturi la EMF Euro Business Cup 2026), echipa sa fiind eliminată, și alți jucători din judeș au fost prezenți în Antalya, la prestigioasa competițuie fotbalistică din Antalya.

M. Domșa a primit un premiu de MVP, lucru izbutit și de alți jucători din Alba, aiudenii Claudiu Coltor și Sebastian Șimandi, care însă nu au acces în etapele superioare cu formațiile respective

Coltor Claudiu a reprezentat Gemina Cluj, iar Paul Mărginean, Patrick Boancă, Cristian Paleoca, Flaviu Chișu și Sebastian Șimandi au evoluat pentru Șoimii Câmpia Turzii & Squadra Camarazilor

Coltor, Mărginean, Boancă sunt la CS Ocna Mureș, Paleoca și Chișu la Inter Unirea, iar S. Șimandi – la CSM Aiud.

Șoimii Câmpia Turzii & Squadra Camarazilor a fost eliminată de Astra (Kazahstan), aceasta din urmă reușind să câștige întâlnirea la limită, scor 1-0.

De remarcat este totuși faptul că cei de la Șoimii Câmpia Turzii&Squadra Camarazilor chiar dacă au fost în premieră la competiția din Antalya, au avut un parcurs excelent.

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