Noutăți pensii 2026: Un nou tip de pensie este disponibil în România. Ce este Pensia Europeană și cum pot românii să beneficieze de ea?
Noutăți pensii 2026: Un nou tip de pensie este disponibil în România. Ce este Pensia Europeană și cum pot românii să beneficieze de ea?
Românii au la dispoziție o nouă modalitate de a economisi bani pentru perioada pensionării. Pensia Europeană, cunoscută și sub denumirea de PEPP, reprezintă o alternativă de economisire voluntară, reglementată la nivelul Uniunii Europene, care vine în completarea sistemului actual de pensii.
Noul produs financiar se adresează inclusiv persoanelor care lucrează în străinătate și își doresc să acumuleze economii suplimentare pentru bătrânețe.
Ce este Pensia Europeană și cum funcționează
Produsul paneuropean de pensii personale (PEPP) permite acumularea unor economii pe termen lung, fără să înlocuiască pensia de stat sau pensiile private existente.
Unul dintre principalele avantaje este portabilitatea. Persoanele care se mută într-un alt stat membru al Uniunii Europene își pot păstra economiile acumulate, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă.
Contribuțiile sunt investite pe piețele financiare internaționale, iar valoarea economiilor depinde de evoluția investițiilor.
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Facilități fiscale pentru românii care aleg Pensia Europeană
Începând cu 1 martie 2026, România a introdus facilități fiscale pentru acest produs financiar, prin modificarea Codului fiscal.
Contribuțiile beneficiază de deductibilitate în limita echivalentului a 400 de euro anual pentru fiecare persoană, în condițiile legii. De asemenea, angajatorii pot contribui la economiile pentru pensionare ale salariaților.
Cum pot românii să obțină Pensia Europeană
Cei interesați pot apela la un furnizor autorizat de produse PEPP. Printre companiile care oferă acest serviciu în România se numără platforma europeană de investiții Finax, care permite înscrierea online.
Înainte de semnarea contractului, persoanele interesate trebuie să analizeze comisioanele, riscurile investiționale și condițiile de retragere a banilor.
Tot mai mulți români sunt îngrijorați de veniturile la bătrânețe
Un sondaj realizat de Reveal Marketing Research pentru Finax arată că 74% dintre români sunt îngrijorați de situația lor financiară după pensionare, iar 59% economisesc cel mult 200 de lei lunar sau nu economisesc deloc.
Pensia Europeană poate reprezenta o sursă suplimentară de venit la bătrânețe, însă sumele acumulate nu sunt garantate și depind de contribuții, durata economisirii și performanța investițiilor.
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