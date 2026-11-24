Începe sezonul de schi 2026-2027 la Domeniul Schiabil Șureanu! Startul se dă sâmbătă, 28 noiembrie

Vești bune pentru iubitorii sporturilor de iarnă! Domeniul Schiabil Șureanu se pregătește să-și primească primii schiori ai sezonului 2026–2027. Ninsorile au adus stratul de zăpadă mult așteptat, iar administratorii anunță deschiderea oficială a sezonului începând de sâmbătă, 28 noiembrie 2026.

„Așteptarea a luat sfârșit!

Zăpadă avem, pârtiile le pregătim, iar de sâmbătă, 28 noiembrie, dăm startul sezonului de schi 2026–2027 la Șureanu!

Pregătiți-vă schiurile și adunați-vă prietenii!

Nouă ne-a fost dor de iarnă. Vouă?

Ne vedem pe pârtie!”, este mesajul postat în seara zilei de marți, 24 noiembrie 2026, pe conturile de pe rețelele sociale ale Domeniului Schiabil Șureanu.

Zona de schi de la Domeniul Schiabil Șureanu urcă până la aproximativ 2.010 metri, ceea ce favorizează menținerea zăpezii în sezonul rece.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal