O nouă șansă la viață pentru Puby, o cățelușă paralizată din Alba. Prima operație a fost un succes, dar are nevoie urgentă de încă 4.000 de lei pentru încă o intervenție

Povestea cățelușei Puby, pentru care a fost lansat recent un apel disperat de ajutor, continuă cu vești încurajatoare, dar și cu o nouă provocare. După ce a fost operată la coloană, intervenția chirurgicală a fost un succes, iar micuța începe să dea semne vizibile de recuperare. Din păcate, pentru a putea merge din nou, Puby are nevoie de încă o operație, de această dată la unul dintre picioarele din spate.

În urmă cu doar câteva zile, Puby era paralizată și suferea dureri cumplite. Pentru operația la coloană era nevoie de 5.000 de lei, o sumă considerabilă, pe care oamenii cu suflet mare au reușit să o strângă în urma apelului umanitar.

Rezultatele intervenției sunt încurajatoare. Potrivit persoanei care se ocupă de salvarea cățelușei, Puby începe să își simtă din nou piciorușele și codița și chiar încearcă să se ridice. Sunt primele semne că recuperarea ar putea să îi ofere șansa de a merge din nou.

O nouă problemă medicală, descoperită înainte de operația la coloană

Bucuria veștilor bune este însă umbrită de o altă problemă medicală. Înainte de intervenția la coloană, medicul ortoped din Timișoara a descoperit, în urma radiografiilor, o fractură complicată la unul dintre picioarele din spate, în apropierea articulației și a rotulei.

La acel moment, prioritatea medicilor a fost intervenția la coloană, iar operația pentru fractură a fost amânată. S-a stabilit că, în funcție de evoluția cățelușei și de șansele de recuperare, va fi luată în calcul și o nouă intervenție ortopedică.

Acum, când Puby începe să își recapete mobilitatea și încearcă să se ridice, operația la picior a devenit necesară pentru a-i oferi șansa unei recuperări complete.

Încă 4.000 de lei pentru operația care i-ar putea reda șansa de a merge

Potrivit apelului salvatoarei, Puby trebuie să ajungă din nou la Timișoara pentru intervenția ortopedică, programată pentru ziua următoare publicării mesajului. Costurile se ridică la aproximativ 4.000 de lei.

Astfel, suma totală necesară pentru cele două intervenții ajunge la 9.000 de lei. O cheltuială uriașă pentru salvarea unui câine fără stăpân, dar care, pentru cei implicați în recuperarea ei, merită fiecare efort.

„Am luptat să îi oferim șansa de a se ridica. Haideți acum să îi oferim și șansa de a merge”, este mesajul transmis de persoana care a lansat noul apel de ajutor.

Cei care doresc să contribuie pot dona orice sumă, chiar și 5, 10 sau 20 de lei. De asemenea, distribuirea apelului poate ajuta mesajul să ajungă la cât mai mulți oameni.

Cum poate fi ajutată Puby

Donațiile pot fi făcute în următoarele conturi:

– Beneficiar: Asociația Help 4 Strays

– Cont EUR: RO72BTRLEURCRT0557991901

– Cont RON: RO25BTRL RONCRT0557991901

– BT Pay: 0757 388 209

– Revolut: 0757 388 209

– PayPal: [email protected]

După ce a primit o primă șansă datorită solidarității oamenilor, Puby are nevoie din nou de ajutor. De această dată, obiectivul este să poată trece cu bine și peste operația la picior, pentru ca într-o zi să alerge din nou, fără durere, cu codița ridicată.

Pentru un suflet care până nu demult nu se putea mișca, fiecare pas spre vindecare este o victorie. Iar oamenii care au ajutat-o deja au demonstrat că o minune poate începe și cu o donație de câțiva lei.

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