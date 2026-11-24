Curtea Constituțională: Profesorii nu pot deveni titulari în baza unei note de 7 obținute la un concurs din anii anteriori

Curtea Constituțională a României a decis, în unanimitate, că mecanismul prin care cadrele didactice angajate pe perioadă determinată puteau obține un post pe perioadă nedeterminată în baza unei note de minimum 7 obținute la un concurs de titularizare susținut în ultimii șase ani este neconstituțional. Judecătorii CCR au sancționat încălcarea principiului egalității în drepturi, lipsa de claritate a legii și reluarea unei soluții legislative declarate anterior neconstituționale. Decizia este definitivă și general obligatorie.

„Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.253 alin.(1) din Legea educației naționale nr.1/2011, în redactarea introdusă prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2014, în vigoare la 4 aprilie 2019, sunt neconstituționale.

Curtea Constituțională a stabilit că dispozițiile criticate permiteau unor cadre didactice angajate pe perioadă determinată să obțină, pe baza notei de cel puțin 7 la un concurs de titularizare din ultimii 6 ani, repartizarea pe perioadă nedeterminată în unitățile în care lucrau. Această cale paralelă de acces la statutul de titular încălca egalitatea în drepturi, prevăzută de art.16 alin.(1) din Constituție. Condiția imprecisă a „viabilității postului/catedrei” contravenea cerințelor de calitate a legii prevăzute de art.1 alin.(5), iar reluarea unei soluții similare celei declarate anterior neconstituționale încălca efectul obligatoriu al deciziilor Curții, prevăzut de art.147 alin.(1) și (4) din Constituție.

Argumente

Cu privire la criticile de neconstituționalitate, Curtea a constatat că:

*prin Decizia nr.106 din 27 februarie 2014, Curtea a declarat neconstituționale dispozițiile art.253 alin.(1) lit.a) și b) din Legea nr.1/2011, care creau o cale paralelă de dobândire a calității de titular, discriminatorie în raport cu ceilalți candidați;

*modificarea art.253 alin.(1) prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2014, prin înlocuirea formulei „devin titulare” cu „pot fi repartizate […] pe perioadă nedeterminată”, nu a înlăturat mecanismul esențial de acces la statutul de titular în afara concursului general;

*prin Decizia nr.528 din 17 iulie 2018, pronunțată în controlul anterior promulgării, Curtea a reținut că redactarea introdusă prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2014 era o soluție legislativă similară celei declarate neconstituționale prin Decizia nr.106/2014, reluată într-o altă formulare;

*reglementarea criticată instituia un tratament diferențiat între cadrele didactice care puteau obține repartizarea pe perioadă nedeterminată pe baza unui concurs anterior și ceilalți candidați obligați să participe la concurs potrivit regulilor generale, încălcând art.16 alin.(1) din Constituție;

*condiția imprecisă privind „viabilitatea postului/catedrei” afecta previzibilitatea legii, contrar art.1 alin.(5), iar menținerea soluției legislative anterior sancționate contravenea art.147 alin.(1) și (4) din Constituție.

Decizia este definitivă și general obligatorie.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I”, se arată într-o comunicare publică a Curții Constituționale a României.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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