Liga 4, etapa a 12-a: Sportul Câmpeni, 18-2 cu Inter Ciugud, Mihai Negrea – 11 goluri!

În Seria 1, liderul Sportul Câmpeni a realizat scorul sezonului în fotbalul județean, 18-2 cu Inter Ciugud, la ultima reprezentație internă. Un record de eficacitate al cărui protagonist a fost atacantul Mihai Negrea, cu 11 reușite.

În Seria 2, prima clasată Voința Stremț a avut parte de un examen dificil, la Cergău, un meci tensionat, cu evenimente, și 3 puncte prețioase luate de oaspeți, după un autogol în prelungiri! Fortuna Lunca Mureșului s-a împiedicat la Baia de Arieș, iar Voința Beldiu a urcat pe podium după un succes dramatic, în derby-ul intern cu ACS Oiejdea!

Seria 1: AFC Micești – Hidro Mecanica Șugag 4-1 (triplă Ciprian Maxim pentru gazde), Sportul Câmpeni – Inter Ciugud 18-2 (cu 11 goluri realizate de Mihai Negrea, un record județean, în poarta lui Andreas Weber), Limbenii Limba – Dacic Blandiana 2-2, VCG Vințu de Jos – Cuprirom Abrud 1-0, Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2 – a stat.

Clasament: 1. Sportul Câmpeni 25 (51-15), 2. Dacic Blandiana 20 (36-21), 3. Hidro Mecanica Șugag 16 (29-18), 4. AFC Micești 16 (29-23);

Etapa 11 (a doua din retur, ultima din acest an): *sâmbătă, 28 noiembrie, ora 14.00: Hidro Mecanica Șugag – Sportul Câmpeni (în tur, 1-2), Cuprirom Abrud – Limbenii Limba (4-2); *duminică, 29 noiembrie, ora 12.00: Inter Ciugud – VCG Vințu de Jos (0-5), Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2 – FC Micești (3-4), Dacic Blandiana – stă.

Seria 2: Voința Beldiu – ACS Oiejdea 2-1 (gazdele au revenit spectaculos în secvențele de final, punctând prin Lazăr, 88, și Mărian, 90+2!), Arieșul Apuseni Baia de Arieș – Fortuna Lunca Mureșului 1-1 (piedică pentru a doua clasată), Recolta Crăciunel – Rapid CFR Teiuș 1-4, Nicolae Linca Cergău – Voința Stremț 1-2 (după 1-0, cu autogol Szabo, 90), Târnavele Tiur- a stat.

În clasament: 1. Voința Stremț 23 (29-12), 2. Fortuna Lunca Mureșului 19 (30-11), 3. Voința Beldiu 18 (23-15), 4. ACS Oiejdea 16 (20-17);

Etapa 11: *sâmbătă, 28 noiembrie, ora 14.00: Fortuna Lunca Mureșului – Târnavele Tiur (în tur, 6-1), Voința Stremț – Voința Beldiu (1-1, derby), Rapid CFR Teiuș – Arieșul Apuseni Baia de Arieș (6-3); *duminică, 29 noiembrie, ora 14.00: ACS Oiejdea – Recolta Crăciunel (5-1), Nicolae Linca Cergău – stă.

Foto: Sportul Câmpeni

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