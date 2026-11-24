Foto | Nicolae Stanciu, primele imagini în tricoul Universității Cluj! Transferul care îl aduce pe internaționalul albaiulian mai aproape de casă
Nicolae Stanciu, primele imagini în tricoul Universității Cluj! Transferul care îl aduce pe internaționalul albaiulian mai aproape de casă
Nicolae Stanciu a îmbrăcat pentru prima dată tricoul Universității Cluj! La o zi după anunțul oficial al transferului, clubul ardelean a publicat primele fotografii cu internaționalul român în echipamentul „Șepcilor Roșii”. Revenirea fotbalistului originar din Alba Iulia în Superliga reprezintă una dintre cele mai importante mutări ale perioadei de mercato.
După zece ani petrecuți în fotbalul din străinătate, căpitanul echipei naționale a ales proiectul formației clujene, în detrimentul altor variante pe care le-a avut la dispoziție.
Primele imagini: Nicolae Stanciu, în tricoul cu numărul 21
Fotografiile publicate de Universitatea Cluj au fost primite cu entuziasm de suporteri. Mesajul clubului, „Prima zi în imagini”, a însoțit apariția internaționalului român în echipamentul noii sale formații.
Un detaliu remarcat este numărul 21 pe care îl va purta Stanciu la „U”. Potrivit informațiilor prezentate de Digi Sport, este pentru prima dată când mijlocașul va avea acest număr la o echipă de club.
La prezentarea oficială, fotbalistul a transmis un mesaj care exprimă atașamentul față de alegerea făcută: „Am ales cu sufletul, voi juca cu inima. Haide «U»!”
Transferul lui Nicolae Stanciu: contract pe doi ani și jumătate
Nicolae Stanciu a ajuns la un acord cu Universitatea Cluj pentru un contract valabil pe o perioadă de doi ani și jumătate. Fotbalistul urmează să se alăture formației clujene în ianuarie 2027, după încheierea angajamentului cu Dalian Yingbo, din China.
Mutarea vine după un sezon important pentru mijlocașul român, care a devenit campion al Chinei alături de Dalian Yingbo. Stanciu a avut și alte posibilități de a-și continua cariera, inclusiv interes din partea FCSB și Universității Craiova, însă a ales oferta clubului din Cluj-Napoca.
Fotbalistul nu a dorit prelungirea contractului cu formația chineză, preferând revenirea în România după un deceniu petrecut în campionate din străinătate.
În privința remunerației, în presă au apărut informații despre un salariu lunar de aproximativ 25.000 de euro și bonusuri financiare.
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