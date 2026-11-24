Rodia, scut natural în sezonul rece: Care sunt proprietățile fructului ce poate susține sănătatea inimii

Considerată unul dintre cele mai valoroase fructe din punct de vedere nutritiv, rodia revine în prim-plan odată cu instalarea sezonului rece. Bogată în polifenoli, vitamina C și alți compuși antioxidanți, aceasta poate contribui la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și la menținerea sănătății cardiovasculare.

Odată cu venirea toamnei târzii și a iernii, alimentația capătă un rol important în susținerea organismului. Printre fructele care merită introduse în meniul zilnic se numără rodia (Punica granatum), un aliment apreciat atât pentru gustul său dulce-acrișor, cât și pentru concentrația ridicată de substanțe bioactive.

Ceea ce face rodia deosebită este conținutul său de polifenoli, în special punicalagine și antocianine, compuși cu puternică activitate antioxidantă. Aceștia contribuie la combaterea stresului oxidativ, proces asociat cu îmbătrânirea celulară și cu apariția mai multor afecțiuni cronice.

Beneficii pentru inimă și vasele de sânge

Unul dintre cele mai studiate efecte ale consumului de rodie este legătura cu sănătatea cardiovasculară. Cercetările sugerează că sucul și extractele de rodie pot contribui la îmbunătățirea funcției vaselor de sânge și la susținerea unei tensiuni arteriale sănătoase.

Polifenolii din compoziția fructului pot favoriza funcționarea normală a endoteliului, stratul celular care căptușește interiorul vaselor sanguine. De asemenea, unele studii indică efecte favorabile asupra proceselor inflamatorii și a oxidării colesterolului LDL.

Specialiștii atrag însă atenția că rodia nu este un tratament pentru hipertensiune sau pentru bolile cardiovasculare, ci un aliment care poate face parte dintr-o dietă echilibrată, cu efecte benefice potențiale asupra sănătății inimii.

Scut antioxidant pentru celule

Rodia se remarcă și prin capacitatea compușilor săi bioactivi de a neutraliza radicalii liberi. Aceștia sunt molecule instabile care, în exces, pot afecta structurile celulare și pot contribui la stresul oxidativ.

În plus, fructul furnizează vitamina C, care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

În sezonul rece, când alimentația diversificată și aportul adecvat de nutrienți sunt esențiale, rodia poate reprezenta o alegere inspirată pentru completarea meniului zilnic.

Cum se consumă corect rodia în sezonul rece

Boabele proaspete reprezintă cea mai bună opțiune pentru a beneficia de fibrele alimentare și de nutrienții fructului. Pot fi consumate ca atare sau adăugate în:

*salate de fructe și salate de legume;

*iaurt natural și terci de ovăz;

*preparate cu nuci și semințe;

*smoothie-uri preparate acasă;

*deserturi cu un conținut redus de zahăr.

Sucul de rodie 100%, fără zahăr adăugat, este o alternativă, însă trebuie consumat cu moderație, deoarece nu oferă aceeași cantitate de fibre ca fructul întreg și poate avea un conținut concentrat de zaharuri naturale.

O porție de aproximativ jumătate de cană de boabe de rodie poate fi integrată cu ușurință într-o alimentație variată.

Atenție la consum și la interacțiuni

Deși este un fruct cu valoare nutritivă ridicată, rodia nu trebuie privită ca un remediu miraculos. Persoanele care urmează tratamente pentru tensiune arterială sau anticoagulante ar trebui să discute cu medicul sau farmacistul înainte de a consuma cantități mari de suc ori extracte concentrate de rodie, deoarece pot exista interacțiuni medicamentoase.

Un aliat valoros în alimentația de iarnă

Rodia nu înlocuiește tratamentele medicale și nici o alimentație echilibrată, dar poate aduce un aport important de antioxidanți, fibre și vitamine. Prin compoziția sa nutritivă, acest fruct poate deveni un ingredient valoros în meniul sezonului rece.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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