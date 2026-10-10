Marcel Domșa, singurul fotbalist din Alba prezent la EMF Euro Business Cup 2026 | Echipierul Viitorului Sântimbru, MVP la competiția din Antalya
Marcel Domșa, singurul fotbalist din Alba prezent la EMF Euro Business Cup 2026 | Echipierul Viitorulul Sântimbru, MVP la competiția din Antalya
Fotbalistul legitimat la Viitorul Sântimbru, campioana ediției trecute în Superliga Alba, a primit trofeul pentru MVP-ul întâlnirii, în confruntarea cu B𝗖 𝗠𝗼𝗹𝗱𝗶𝗻𝗱𝗰𝗼𝗻𝗯𝗮𝗻𝗸 𝗦𝗔, când a înscris două goluri.
Marcel Domșa, atacantul din Teiuș, este în Antalya, la un puternic turneu de minifotbal, calificându-se cu Camarazii 157 în sferturile EMF Euro Business Cup 2026.
Acesta este angajat la UM 01496 Vințu de Jos și se bucură de prezența la recunoscuta întrecere de minifotbal din Turcia!
Camarazii 157, reprezentanta 𝗟𝗠𝗙 𝗣𝗿𝗮𝗵𝗼𝘃𝗮 și a 𝗥𝗼𝗺â𝗻𝗶𝗲𝗶, continuă parcursul european la Antalya, în Turcia, și obține calificarea între cele mai bune opt echipe ale competiției!
În primul duel eliminatoriu, echipa noastră a trecut cu 𝟮–𝟬 de Dodo Pizza, reprezentanta Kazahstanului. O victorie fără gol primit, care aduce calificarea în sferturile de finală și păstrează viu visul unui parcurs cât mai lung pe scena europeană!
Camarazii 157 au arătat forță ofensivă în grupe, prin două victorii clare: 𝟲–𝟮 cu 𝗕𝗖 𝗠𝗼𝗹𝗱𝗶𝗻𝗱𝗰𝗼𝗻𝗯𝗮𝗻𝗸 𝗦𝗔; 𝟯–𝟬 cu 𝗜𝗴𝗺𝗮𝗻 𝗘𝘂𝗿𝗼𝘀𝗮𝗷 𝗞𝗼𝗻𝗷𝗶𝗰, În aceeași fază, formația prahoveană a cedat la limită, 3–4, în fața estonienilor de la Tallinn Shipyard OU. Răspunsul a venit în optimi: o nouă victorie și un loc în următoarea rundă
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