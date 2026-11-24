Care este riscul de avalanșe în Munții Parâng-Șureanu: Ce avertisment au lansat meteorologii pentru următoarele zile

Riscul de avalanșe este moderat, la altitudini de peste 1.800 de metri, în Munții Parâng-Șureanu, potrivit buletinului nivometeorologic valabil în perioada 24 noiembrie, ora 21:00 – 26 noiembrie, ora 21:00. Sub această altitudine, riscul este redus, însă turiștii sunt sfătuiți să manifeste prudență, în special pe pantele înclinate.

Potrivit evaluării specialiștilor, la peste 1.800 de metri există posibilitatea ca plăcile de vânt formate în zonele înalte să se fisureze, iar stratul recent de zăpadă pulver să alunece peste cel mai vechi. În aceste condiții se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici și, izolat, medii, în special în cazul supraîncărcării stratului de zăpadă. Nu sunt excluse nici declanșările spontane, în situații izolate.

În partea superioară a stratului de zăpadă se găsește un strat nou de pulver, care depășește local 15-20 de centimetri și ajunge izolat la 30 de centimetri. Acesta este depus peste zăpada mai veche, în mare parte înghețată în apropierea solului și cu o coeziune redusă.

Vântul puternic din ultimele zile a favorizat acumularea unor cantități importante de zăpadă pe versanții adăpostiți, unde depozitele depășesc pe alocuri 60-80 de centimetri. Totodată, în zonele înalte s-au format plăci de vânt, care pot reprezenta un factor de risc pentru cei care se deplasează pe traseele montane.

Sub 1.800 de metri, riscul de avalanșe este redus (gradul 1), fiind posibile declanșări de avalanșe de dimensiuni mici, în special pe pantele înclinate.

Ninsori și vânt puternic în următoarele zile

Meteorologii anunță ninsori slabe, temporar viscolite, în intervalul analizat. Temperaturile vor crește treptat, iar joi, 26 noiembrie, precipitațiile se vor extinde, fiind așteptate mai ales ninsori, dar și lapoviță și ploaie sub 1.700 de metri în Carpații Meridionali și Occidentali.

Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 50-70 km/h în cursul nopții, urmând să scadă în intensitate pe parcursul zilei de 25 noiembrie. Joi, acesta se va intensifica din nou, putând atinge 70-90 km/h în zonele înalte și 90-120 km/h pe crestele din vestul Carpaților Meridionali și din Munții Apuseni. Rafalele vor viscoli ninsoarea și vor spulbera zăpada.

Ceața va fi prezentă local, izolat fiind posibile și depuneri de chiciură.

În aceste condiții, turiștii care intenționează să urce în Munții Parâng-Șureanu sunt sfătuiți să țină cont de evoluția vremii și de riscul nivologic, să evite traversarea pantelor încărcate cu zăpadă și să acorde o atenție deosebită zonelor de creastă și versanților adăpostiți, unde vântul a format acumulări importante de zăpadă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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