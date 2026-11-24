Primăria Alba Iulia caută asigurator pentru flota de autobuze și microbuze electrice: Contract estimat la 400.000 de lei fără TVA

Primăria Alba Iulia a lansat o achiziție publică pentru servicii de asigurare de răspundere civilă auto (RCA) destinate celor 40 de autobuze și microbuze electrice aflate în proprietatea sa. Valoarea totală estimată a achiziției este de 400.000 de lei, fără TVA, iar ofertele pot fi depuse până la data de 10 decembrie 2026.

Ce se achiziționează

Potrivit caietului de sarcini, obiectul contractului îl reprezintă poliţele de asigurare obligatorie prevăzute de Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, precum și de legislația secundară emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.).

Poliţele vor fi încheiate în baza unui singur contract, pentru întreaga flotă. Limitele maxime ale despăgubirilor vor fi cele stabilite prin legislația în vigoare.

Componența flotei

În anexa caietului de sarcini sunt enumerate 40 de vehicule de categoria M3:

*13 autobuze SOR (tip NS 2SE1EP1FX);

*21 de autobuze GRANTON (tip GTZ6129BEVR);

*6 microbuze KARSAN (tip E-JEST BXCEM).

Condiții obligatorii

Fiecare poliță va avea o valabilitate de 12 luni de la data emiterii. Întrucât poliţele RCA în vigoare expiră la date diferite (noiembrie-decembrie 2026 și ianuarie 2027), iar unele vehicule nu au încă poliță valabilă la data prezentă, acestea se vor emite eșalonat, astfel încât să fie asigurată continuitatea asigurării anterioare sau emiterea de polițe noi.

O cerință specifică privește utilizatorul vehiculelor. Pe poliţele autobuzelor SOR (pozițiile 1-13) va fi înscrisă și Societatea de Transport Public SA Alba Iulia, ca utilizator. Începând cu 08.01.2027, utilizatorul tuturor celor 40 de vehicule va fi o altă societate comercială, care va fi comunicată odată cu finalizarea formalităților de înregistrare în certificatul de înmatriculare de către DRPCIV.

Reguli de evaluare

Cerințele din caietul de sarcini sunt considerate minime și obligatorii. Ofertele care se abat de la ele vor fi luate în considerare doar dacă propunerea tehnică asigură un nivel calitativ superior celui minim. Orice ofertă cu caracteristici inferioare sau care nu satisface cerințele va fi respinsă ca neconformă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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