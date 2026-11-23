La Alba Iulia, primul Campionat Național sub egida GFMA, cu 320 de sportivi la start! Rezultatele CSM Unirea Alba Iulia și Karate Forever Alba Iulia, CSC Bistra, primul în topul cluburilor

Alba Iulia a găzduit un eveniment sportiv de marcă: primul Campionat Național organizat sub egida Global Federation of Martial Arts (GFMA), competiția disputată în Sala de Sport a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” a reunit 19 cluburi din țară, cu un total de 320 de sportivi.

Participanții au concurat la probele de kihon, kata, kumite, kata echipe și kumite echipe, la deschidere fiind prezenți Marius Filimon (viceprimarul municipiului Alba Iulia), Luminița Gliga (director adjunct APIA Alba) și Traian Gligor (primarul comunei Bistra). Clasamentul general al cluburilor: 1. CSC Bistra (antrenor Viviana Pripon), 2. Karate Brad (antrenor Sorin Avram), 3. Kyudokan Mediaș (antrenor Dorin Anghel), 4. Meiyo Karate-Do Slatina (antrenor Marin Pătrașcu). Titlurile de Grand Champions la Kata au fost obținut de Alexia Bota (Karate Brad) și Eduard Motora (CSC Bistra).

Sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia (director Radu Mircea Urcan, antrenor Simion Băluță) au avut următoarele rezultate: *Elisea Stoica – bronz la kata, aur la kumite și aur la kumite echipe; *Jessica Țîr – argint la kumite și aur la kumite echipe; *Iulia Ciucă – argint la kata și aur la kumite echipe; *Miruna Țîr – aur la kata și bronz la kumite; *Laurențiu Ienciu – aur la kata și bronz la kumite; *Gabriel Ienciu – aur la kata și argint la kumite; *Andreea Pașca – bronz la kumite și argint la kumite echipe; *Daria Glodean – bronz la kata și argint la kumite echipe; *April Dachin – argint la kata.

Competitorii de de la ACS Karate Forever Alba Iulia (președinte și antrenor Alina Băluță) au luat numeroase distincții, după cum urmează: *Maria Hurhui – aur la kata și aur la kihon; *Daria Mihu – aur la kata și argint la kumite; *Ariana Rasa – argint la kata și aur la kihon; *Alexandru Szasz – aur la kihon; *Casiana Capotă – bronz la kata și argint la kihon; *Eveline Roșian – argint la kata; *Anamaria Suciu – argint la kumite echipe; *Vlad Andreescu – argint la kihon; *Nikolas Bălșan – bronz la kata și bronz la kumite; *Robert Mărginean – bronz la kumite; *Ruxandra Corb – bronz la kata; *Vladimir Bălșan – bronz la kihon; *Cătălin David – bronz la kumite; *Luca Clamba – bronz la kihon.

Organizatorii au transmis aprecieri celor care au contribuit la buna desfășurare a competiției: Carmangeria Vlade, CTC Group, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, Pensiunea Steaua Nordului, Pensiunea Măcinic. „Mulțumiri speciale pentru sportivi, arbitri, antrenori și părinți, pentru implicare, susținere și contribuția la reușita evenimentului”, a precizat antrenorul albaiulian Simion Băluță.

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