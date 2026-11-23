800 de lei, dispăruți din geanta proprietarei în timpul unor lucrări de renovare: Dosarul de furt ajunge în faza de judecată la Blaj

Un bărbat trimis în judecată pentru furt, după ce ar fi sustras 800 de lei din geanta unei femei în timp ce efectua lucrări de renovare la locuința acesteia, va fi judecat de Judecătoria Blaj. Instanța a verificat legalitatea rechizitoriului și a probelor administrate în cursul urmăririi penale și a dispus începerea judecății.

Potrivit rechizitoriului întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj, fapta ar fi avut loc la data de 2 iulie 2026, în jurul orei 13:30. Inculpatul desfășura lucrări de renovare la locuința persoanei vătămate.

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi profitat de absența proprietarei și ar fi luat din geanta acesteia, lăsată pe o masă de pe terasă, suma de 800 de lei.

În urma sesizării faptei, organele de cercetare penală au început urmărirea penală in rem la 4 iulie 2026. În aceeași zi, cercetările au fost continuate față de persoana bănuită, în calitate de suspect, măsura fiind confirmată ulterior de procuror. La 8 iulie 2026 a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de acesta.

Dosarul a fost instrumentat pe baza mai multor mijloace de probă, printre care declarațiile persoanei vătămate, ale inculpatului și ale unei martore, un proces-verbal de investigații, precum și un proces-verbal de recunoaștere după planșă fotografică.

Persoana vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal, solicitând recuperarea integrală a prejudiciului, respectiv cei 800 de lei pe care susține că i-a pierdut.

Prin încheierea finală de cameră preliminară nr. 268/2026, pronunțată în 17 noiembrie 2026, Judecătoria Blaj a constatat că este competentă să soluționeze cauza și că sesizarea instanței prin rechizitoriu respectă cerințele legale.

Judecătorul de cameră preliminară a verificat legalitatea actului de sesizare, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală. Întrucât inculpatul și persoana vătămată nu au formulat cereri sau excepții în termenul procedural, iar judecătorul nu a identificat neregularități care să impună invocarea unor excepții din oficiu, instanța a dispus începerea judecății.

Inculpatul este cercetat în stare de libertate, iar în cursul urmăririi penale nu au fost dispuse măsuri preventive.

Încheierea a putut fi contestată în termen de trei zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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