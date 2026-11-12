Câte femei din România sunt încadrate drept casnice: Muncesc acasă, dar fără salariu
Câte femei din România sunt încadrate drept casnice: Muncesc acasă, dar fără salariu
Pentru multe femei din România, revenirea pe piața muncii nu depinde doar de găsirea unui loc de muncă, ci și de posibilitatea de a-și permite să lucreze. Când salariul abia acoperă costurile cu creșa, transportul și îngrijirea copilului, angajarea devine o decizie dificilă, iar munca în familie rămâne singura variantă sustenabilă.
Peste 1,3 milioane de femei sunt încadrate statistic drept casnice, potrivit cercetării CONAF „România nevalorificată”. Eticheta ascunde însă o realitate economică importantă: aceste femei cresc copii, îngrijesc persoane dependente și administrează gospodării, desfășurând activități esențiale pentru funcționarea familiilor, dar fără să primească un salariu pentru munca depusă.
România, cu aproape 12 puncte procentuale sub media UE la ocuparea femeilor
Datele Eurostat evidențiază decalajul dintre România și restul Uniunii Europene. Aproximativ 60% dintre femeile cu vârste între 20 și 64 de ani sunt ocupate în România, comparativ cu peste 71% la nivel european.
Potrivit estimărilor CONAF, dacă România ar ajunge la media europeană, numărul femeilor ocupate ar putea crește cu aproximativ 643.000. Este un scenariu care arată potențialul nevalorificat al pieței muncii, nu o estimare a numărului de femei care s-ar putea angaja imediat.
Fără creșe și servicii de îngrijire, întoarcerea la muncă rămâne un lux
Accesul limitat la servicii de îngrijire a copiilor reprezintă una dintre principalele bariere în calea angajării mamelor. În 2024, doar aproximativ 11% dintre copiii sub trei ani din România beneficiau de servicii formale de îngrijire sau educație, față de 39% la nivelul Uniunii Europene, potrivit Comisiei Europene.
Cu alte cuvinte, proporția europeană era de peste trei ori mai mare. În lipsa unor servicii accesibile, responsabilitatea îngrijirii rămâne în familie și este preluată, în numeroase cazuri, de femei.
Presiunea nu se oprește însă la creșterea copiilor. Îngrijirea părinților în vârstă sau a altor rude dependente adaugă ore de muncă neremunerată și reduce timpul disponibil pentru un loc de muncă plătit.
Munca invizibilă a femeilor valorează sute de miliarde de lei
CONAF estimează valoarea anuală a muncii neremunerate desfășurate de femei la 150–336 de miliarde de lei. Calculul vizează o populație mai largă, de aproximativ șase milioane de femei, și nu doar categoria celor 1,3 milioane încadrate statistic drept casnice.
Aceste valori nu reprezintă venituri care ar putea fi transferate automat în PIB, ci o estimare a contribuției economice a activităților desfășurate în afara pieței muncii.
sursa: TVR Info
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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