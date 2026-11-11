Taxa turistică revine la Alba Iulia în 2027: Cât vor plăti turiștii pentru fiecare zi de cazare
Taxa turistică revine la Alba Iulia în 2027: Cât vor plăti turiștii pentru fiecare zi de cazare
Taxa de promovare turistică ar urma să fie reintrodusă la Alba Iulia începând cu 2027, la un nivel de 2 lei pentru fiecare adult și fiecare zi de cazare. Măsura este inclusă în proiectul de hotărâre nr. 495 din 11 noiembrie 2026, care stabilește impozitele și taxele locale pentru anul viitor. Proiectul nu a fost încă adoptat. A fost pus în consultare publică și ulterior va fi supus votului Consiliului Local.
Potrivit documentului, taxa va fi achitată de turiștii care beneficiază de servicii de cazare în unitățile de pe raza municipiului. Hotelurile și celelalte structuri de cazare vor avea obligația să o încaseze în momentul luării în evidență a persoanelor cazate și să vireze sumele colectate către Direcția Venituri până în data de 10 a lunii următoare.
Regulamentul și formularele utilizate pentru declararea și plata taxei rămân cele prevăzute prin HCL nr. 150/2019.
În referatul de aprobare semnat de primarul Gabriel Pleșa se menționează reintroducerea taxei începând cu 2027, după suspendarea acesteia în 2026.
Taxa a fost suspendată în urma solicitărilor venite din partea hotelierilor, care au invocat numărul redus de turiști și au susținut că nivelul acesteia era mai mare decât în alte orașe. În spațiul public, reprezentanții industriei hoteliere au cerut inclusiv preluarea modelului aplicat la Cluj-Napoca, în ideea de a încuraja vizitele în Alba Iulia.
Suspendarea a fost menținută și pentru 2026, după ce anterior fusese aplicată și în 2025.
De la 5,20 lei la 2 lei pe zi
În trecut, taxa de promovare turistică era de 5,20 lei în hotelurile de 3,4 și 5 stele, respectiv de 2,6 lei în cazul altor unități de cazare, pentru fiecare persoană și fiecare noapte de cazare, fiind aplicată persoanelor cu vârsta de peste 12 ani, potrivit unei hotărâri din 2020.
Prin comparație, nivelul de 2 lei propus pentru 2027 este cu aproximativ 60% mai mic decât cuantumul maxim anterior.
Până când pot fi trimise observații
Proiectul de hotărâre a fost publicat în consultare publică joi, 11 noiembrie 2026, fiind afișat la sediul Primăriei Alba Iulia, pe Calea Moților nr. 5A, la Direcția Venituri, pe strada Ardealului nr. 1-3, precum și pe site-ul instituției, în secțiunea Consultare publică.
Cei interesați pot transmite propuneri, sugestii și opinii până la 26 noiembrie 2026, ora 15:00. Acestea pot fi trimise la adresele de e-mail [email protected] și [email protected], prin poștă sau depuse la Registratura Primăriei.
Documentele trebuie să menționeze că se referă la proiectul de hotărâre nr. 495/2026 și să indice articolele vizate.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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