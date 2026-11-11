Impozitele și taxele locale din Alba Iulia pentru 2027: Ce se schimbă pentru clădiri, mașini și firme. Document

Impozitele și taxele locale din Alba Iulia pentru 2027: Ce se schimbă pentru clădiri, mașini și firme

Primăria Municipiului Alba Iulia a deschis, miercuri, 11 noiembrie 2026, procedura de transparență decizională pentru proiectul de hotărâre privind nivelurile impozitelor și taxelor locale aplicabile în 2027. Documentul, inițiat de primarul Gabriel Pleșa, urmează să ajungă în fața Consiliului Local după încheierea consultării.

Termene pentru public

Propunerile și sugestiile se pot depune în scris până pe 26 noiembrie 2026, ora 15.00. Se transmit prin e-mail la [email protected] sau [email protected], prin poștă sau direct la Registratura din Calea Moților nr. 5A.

Materialele trebuie să poarte mențiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre nr. 495/2026“, să indice articolele vizate, data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Ce justifică modificările

În referatul de aprobare se arată că proiectul preia schimbările aduse Codului fiscal prin Legea nr. 239/2025, modificată ulterior prin mai multe ordonanțe de urgență (OUG 78/2025, 89/2025, 7/2026 și 9/2026). Legea a fost adoptată în contextul angajamentelor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ea a eliminat unele scutiri acordate de drept la nivel central și a mutat la consiliile locale decizia de a le acorda.

Persoanele juridice: regim nerezidențial pentru toate clădirile

Cea mai importantă schimbare este că, de la 1 ianuarie 2027, nu se mai aplică art. 460 alin. (1) și (4) din Codul fiscal. Pentru toate clădirile aflate în proprietatea sau deținute de persoane juridice, impozitul se calculează ca pentru clădiri nerezidențiale. Referatul invocă expunerea de motive a legii, potrivit căreia firmele se înființează pentru activități economice.

Proiectul prevede, pentru persoanele juridice, o cotă de 1,3% asupra valorii impozabile, la care se adaugă o cotă adițională de 3,8%. Pentru clădirile folosite în agricultură cota este de 0,4%. Dacă valoarea nu a fost actualizată prin raport de evaluare în ultimii 5 ani și proprietarul a fost notificat, cota urcă la 5%.

Persoane fizice: cote păstrate, valori de referință stabilite

Pentru persoanele fizice, proiectul prevede:

*Clădiri rezidențiale: cota de 0,1% asupra valorii impozabile. Pentru o clădire cu cadre din beton armat sau pereți din cărămidă arsă, cu instalații, valoarea este de 2.677 lei/mp. Se înmulțește cu coeficientul de corecție pentru rangul II, care este 2,40 în zona A și 2,10 în zona D.

*Clădiri nerezidențiale: cota de 0,75% asupra valorii dintr-un raport de evaluare, din lucrările de construcție sau din actul de transfer. Fără raport depus, cota este de 2%, cu condiția notificării prealabile.

*Clădiri cu destinație mixtă: impozit separat pentru partea rezidențială și cea nerezidențială. Dacă proprietarul nu declară suprafața nerezidențială, se aplică 0,3% asupra valorii impozabile.

Reduceri se mențin pentru vechimea clădirii (15% între 50 și 100 de ani, 25% peste 100 de ani).

Bonificații, termene de plată și facilități

Impozitele pe clădiri, teren și mijloace de transport se plătesc în două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie. Cine plătește integral până la 31 martie primește o bonificație de 10% (persoane fizice) sau 5% (persoane juridice). Impozitele de până la 50 de lei se achită integral la primul termen.

Consiliul Local acordă, pe bază de cerere depusă până la 31 martie și fără restanțe la bugetul local, mai multe facilități. Printre acestea: scutiri pentru muzee, organizații nonprofit, monumente istorice aflate în renovare și clădiri afectate de calamități. Persoanele cu handicap grav primesc o reducere de 50%, iar cele cu handicap accentuat una de 25%. Se menține și o reducere de 25% pentru clădirile rezidențiale cu intervenții de eficiență energetică sau panouri fotovoltaice.

Terenuri și mijloace de transport

La terenurile cu construcții din intravilan, impozitul pe 2027 variază de la 9.510 lei/ha în zona A la 2.220 lei/ha în zona D. Pentru alte categorii de folosință și pentru extravilan se aplică tabele separate, cu coeficienți de corecție.

La mijloacele de transport rămâne în vigoare criteriul normei de poluare. Autoturismele între 1.601 și 2.000 cmc plătesc între 24,6 și 29,7 lei pentru fiecare 200 cmc, în funcție de norma de poluare. Autovehiculele electrice plătesc 40 de lei pe an. Sumele din tabelul pentru vehiculele grele de marfă au fost indexate după cursul euro din prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2026.

Taxe speciale și alte taxe

*Promovare turistică: se reintroduce taxa de 2 lei pe adult pe zi de ședere, suspendată în 2026. Se încasează prin unitățile de cazare.

*Locul de parcare suplimentar: se menține taxa specială pentru nerealizarea celui de-al doilea loc de parcare la apartamentele de peste 66 mp, în valoare de 55.493 lei.

*Taxă de urgență: 200 de lei pentru fiecare act eliberat în 3 zile lucrătoare.

*Parcări de reședință: 240 lei/an pentru persoane fizice și 480 lei/an pentru persoane juridice.

*Parcul Dendrologic: 5 lei pentru copii și tineri până la 18 ani, 8 lei pentru adulți.

*Publicitate: taxa pentru servicii de reclamă este de 3%, cu o cotă adițională de 50%. Taxa pentru afișaj este de 49 lei/mp în locul activității economice și de 36 lei/mp în alte cazuri.

*Spectacole: cote de 2% sau 5%, în funcție de tipul manifestării.

*Alimentație publică: taxe anuale de autorizare între 787 și 12.593 lei, în funcție de tipul activității și de suprafață.

*Plata taxei de vizare se face până la 31 ianuarie 2027.

Urbanism: taxe noi pentru analiza internă a documentațiilor

Anexa nr. 1 stabilește un regulament pentru taxele speciale legate de Comisia de acord unic (CAU), Comisia locală de avizare integrată (CLAI) și avizarea documentațiilor de urbanism. Cuantumurile propuse sunt:

*200 lei pentru analiza internă în procedura CAU;

*300 lei pentru analiza internă în procedura CLAI;

*250 lei pentru avizul de inițiere a unui PUZ;

*500 lei pentru analiza tehnică și circuitul administrativ al unui PUZ;

*300 lei pentru același serviciu la un PUD;

*100 lei pentru analiza distinctă a planului de acțiune, fără taxă suplimentară dacă este inclusă în analiza PUZ.

În regulament se precizează că taxa se plătește o singură dată pentru o procedură. Completările și reanalizările nu atrag taxe noi, iar documentațiile inițiate de autorități publice sunt scutite. Taxele avizatorilor se stabilesc separat și nu intră în venitul municipal. Taxele se aplică doar cererilor noi înregistrate din 1 ianuarie 2027 și nu retroactiv. Tot în urbanism, taxa pentru autorizația de construire a unei clădiri rezidențiale rămâne 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor, iar pentru alte construcții 1%.

Sancțiuni și căi de contestare

Depunerea peste termen a declarațiilor fiscale se sancționează cu amenzi de la 110 la 439 de lei, iar nedepunerea cu amenzi de la 439 la 1.095 de lei. Pentru persoanele juridice, limitele se majorează cu 300%. Majorările de întârziere rămân de 1% pe lună sau fracțiune de lună. Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Toate detaliile despre propunerile de taxe și impozite locale din 2027 în Alba Iulia sunt disponibile AICI.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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