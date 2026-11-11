Ștefan Blănaru și-a prelungit contractul cu CIL Blaj până în 2028: „Povestea noastră merge mai departe!”
Ștefan Blănaru și-a prelungit contractul cu CIL Blaj până în 2028: „Povestea noastră merge mai departe!”
CIL Blaj își asigură continuitatea unuia dintre cei mai importanți jucători ai săi. Căpitanul Ștefan Blănaru, golgheterul echipei în acest sezon și un lider atât pe teren, cât și în vestiar, și-a prelungit contractul cu formația blăjeană până în vara anului 2028.
„Avem o veste excelentă pentru familia C.I.L. Blaj!
Ștefan Blănaru a prelungit contractul cu echipa noastră pentru încă un sezon, până în vara anului 2028!
Căpitanul echipei noastre, golgheterul din acest sezon și unul dintre cei mai importanți oameni din vestiar și de pe teren, Ștefan Blănaru este un jucător esențial pentru proiectul nostru.
Prin experiența, profesionalismul, determinarea și spiritul său de lider, a demonstrat că reprezintă mult mai mult decât un simplu jucător pentru C.I.L. Blaj. Este un om pe care ne bazăm, un exemplu pentru colegii săi și un adevărat lider al echipei!
Suntem bucuroși că povestea continuă și avem încredere că împreună vom obține noi performanțe și vom aduce cât mai multe motive de bucurie suporterilor noștri!
Mult succes în continuare, Fane! Povestea noastră merge mai departe!”, a anunțat, miercuri, 11 noiembrie 2026, clubul din „Mica Romă” pe conturile de pe rețelele sociale.
foto: arhivă
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