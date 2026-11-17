„Vatra Ighiului” – Povestea Crăciunului prinde contur! Pregătirile pentru marele târg de Crăciun au intrat într-o nouă etapă

Ighiu, județul Alba – Pregătirile pentru Târgul de Crăciun „Vatra Ighiului” au intrat într-o nouă etapă, iar ceea ce până acum a fost un proiect ambițios începe să prindă contur, pas cu pas, în teren.

În ultimele zile au fost realizate lucrări importante de pregătire a amplasamentului: curățenia generală a perimetrului, delimitarea și restricționarea accesului în zona destinată evenimentului, precum și turnarea fundațiilor din beton necesare montării porții reprezentative de intrare în târg.

Un element deosebit al viitorului decor îl va constitui poarta de acces, sculptată special pentru „Vatra Ighiului”, gândită să devină unul dintre simbolurile și reperele vizuale ale acestui eveniment.

Urmează o săptămână intensă de pregătiri!

Marți va fi adus bradul de Crăciun, iar pe parcursul acestei săptămâni sunt așteptate camioanele cu patinoarul și celelalte atracții pregătite pentru vizitatori. Tot în această perioadă vor ajunge materialele pentru decor, instalațiile și elementele necesare împodobirii, precum și căsuțele comercianților.

Începând de luni, săptămâna viitoare, va demara amenajarea propriu-zisă a târgului, prin montarea structurilor, instalarea echipamentelor și construirea decorurilor tematice. La această etapă vor participa zeci de voluntari, electricieni, echipe tehnice și reprezentanții operatorilor care asigură atracțiile și infrastructura evenimentului.

Zeci de comercianți au ales deja „Vatra Ighiului”!

Interesul pentru participarea la târg este în creștere, zeci de comercianți fiind deja înscriși pentru a face parte din această ediție.

Ne dorim o zonă comercială diversificată, cu produse, cadouri, decorațiuni, articole specifice sărbătorilor și creații care să completeze atmosfera de poveste a târgului.

Mai sunt disponibile doar 6 locuri pentru zona NON-FOOD!

Comercianții interesați să participe mai au o ultimă oportunitate de a se alătura acestui proiect. Îi invităm să profite de locurile rămase disponibile și să devină parte din povestea „Vatra Ighiului”.

Un târg viu, cu activități în fiecare zi!

„Vatra Ighiului” își propune să fie mai mult decât un târg de Crăciun. Va fi un loc al întâlnirilor, al tradițiilor, al bucuriei și al experiențelor pentru toate generațiile.

Programul va include:

– Activități și momente interactive în fiecare zi;

– Ansambluri de colindători din întreaga țară, care vor aduce în fața publicului tradiții și obiceiuri specifice diferitelor regiuni;

– Grupuri și invitați din alte țări, pentru a transforma evenimentul într-o întâlnire a tradițiilor și culturilor;

– Spectacole susținute de formații și interpreți îndrăgiți, programate în special în zilele de weekend;

– Atracții și experiențe dedicate copiilor, familiilor și tuturor celor care iubesc atmosfera sărbătorilor de iarnă.

Organizatorii vor reveni treptat cu informații despre programul artistic, calendarul activităților, invitați și evoluția amenajărilor.

Construim împreună o poveste!

În spatele fiecărui element montat, al fiecărei lumini aprinse și al fiecărui detaliu pregătit se află multă muncă, implicare și dorința de a aduce în comunitate un eveniment de care să ne bucurăm cu toții.

Le mulțumim tuturor celor care contribuie la realizarea acestui proiect: voluntarilor, echipelor tehnice, comercianților, partenerilor, colaboratorilor și tuturor celor care au ales să se implice.

„Vatra Ighiului” se construiește etapă cu etapă. Iar povestea abia începe!

ECHIPA DE ORGANIZARE

Târgul de Crăciun „Vatra Ighiului”

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