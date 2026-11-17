17 – 18 noiembrie 2026 | Cod Portocaliu de ploi torențiale în județul Alba: Avertismentul și recomandările transmise de autorități
Cod Portocaliu de ploi torențiale în județul Alba: Avertismentul și recomandările transmise de autorități
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba a emis un mesaj de recomandări după ce a fost emis un cod portocaliu de ploi torențiale importante cantitativ valabil în perioada 17 noiembrie, ora 20 – 18 noiembrie, ora 20.
Zone afectate sunt vestul județului Alba.
Fenomene meteo așteptate: vor fi perioade cu ploi torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 50…70 l/mp, și izolat în jurul a 90 l/mp.
Recomandări pentru populație transmise de ISU Alba:
- Evitați deplasările pe durata avertizării meteorologice.
- În situația manifestării vântului puternic, întrerupeți orice activitate desfășurată în aer liber și adăpostiți-vă în imobile sau spaţii închise, care să vă asigure protecţia;
- Dacă este necesară evacuarea, mergi imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de autorităţi.
- Dacă ai fost surprins de viitură, urca în părţile de sus ale locuinţei sau pe acoperiş, până la sosirea echipelor de salvare.
- În cazul în care mai ai timp, mută obiectele importante la etajele superioare ale locuinței.
- Decuplează întrerupătorul general de energie electrică (contoar). Scoate aparatele electrice din priză.
- Nu atinge echipamentele electrice dacă ești ud ori stai în apă.
- Întrerupe instalaţiile de alimentare cu apă şi gaze.
- Încuie uşile casei şi protejează ferestrele pentru a nu fi sparte de vânturi puternice, de curenţii de apă sau de obiectele duse de curenţii de apă.
- Evacuează animalele şi bunurile de valoare în locuri sigure (de refugiu), dinainte stabilite.
,,În caz de nevoie, apelați numărul unic pentru apeluri de urgență 112.”, anunță meteorologii din Alba.
Foto: Arhivă (Rol ilustrativ)
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