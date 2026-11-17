Cod Portocaliu de ploi torențiale în județul Alba: Avertismentul și recomandările transmise de autorități

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba a emis un mesaj de recomandări după ce a fost emis un cod portocaliu de ploi torențiale importante cantitativ valabil în perioada 17 noiembrie, ora 20 – 18 noiembrie, ora 20.

Zone afectate sunt vestul județului Alba.

Fenomene meteo așteptate: vor fi perioade cu ploi torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 50…70 l/mp, și izolat în jurul a 90 l/mp.

Recomandări pentru populație transmise de ISU Alba:

Evitați deplasările pe durata avertizării meteorologice.

În situația manifestării vântului puternic, întrerupeți orice activitate desfășurată în aer liber și adăpostiți-vă în imobile sau spaţii închise, care să vă asigure protecţia;

Dacă este necesară evacuarea, mergi imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de autorităţi.

Dacă ai fost surprins de viitură, urca în părţile de sus ale locuinţei sau pe acoperiş, până la sosirea echipelor de salvare.

În cazul în care mai ai timp, mută obiectele importante la etajele superioare ale locuinței.

Decuplează întrerupătorul general de energie electrică (contoar). Scoate aparatele electrice din priză.

Nu atinge echipamentele electrice dacă ești ud ori stai în apă.

Întrerupe instalaţiile de alimentare cu apă şi gaze.

Încuie uşile casei şi protejează ferestrele pentru a nu fi sparte de vânturi puternice, de curenţii de apă sau de obiectele duse de curenţii de apă.

Evacuează animalele şi bunurile de valoare în locuri sigure (de refugiu), dinainte stabilite.

,,În caz de nevoie, apelați numărul unic pentru apeluri de urgență 112.”, anunță meteorologii din Alba.

Foto: Arhivă (Rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal