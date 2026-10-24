Ajutor pentru pensionari în decembrie 2026: Vor primi românii bani în plus? Ce spune ministrul Muncii

Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei urmează să primească, în decembrie, a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de Guvern. Ministrul Muncii, Florin Manole, a dat asigurări, sâmbătă, 24 octombrie 2026, la Alba Iulia, că fondurile necesare sunt prevăzute în buget și că nu există motive de îngrijorare privind plata banilor.

„Da, cu siguranță, nu există nicio dilemă. Banii sunt prinși în buget încă de la începutul acestui an, când s-a votat legea bugetului. Nu există niciun motiv de îngrijorare”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole, referindu-se la plata celei de-a doua tranșe a ajutorului financiar destinat pensionarilor cu venituri mici.

Potrivit mecanismului stabilit de Guvern pentru anul 2026, sprijinul financiar se acordă în două tranșe egale, în lunile mai și decembrie, valoarea totală fiind diferențiată în funcție de veniturile lunare ale beneficiarilor.

Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei beneficiază de un ajutor total de 1.000 de lei, cei cu venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei primesc 800 de lei, iar pensionarii care încasează între 2.001 și 3.000 de lei beneficiază de 600 de lei.

Câți bani primesc pensionarii în decembrie

În cea de-a doua tranșă, programată pentru luna decembrie 2026, sumele acordate sunt următoarele:

*500 de lei pentru pensionarii cu venituri lunare de până la 1.500 de lei;

*400 de lei pentru cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei;

*300 de lei pentru pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei.

Ajutorul se acordă din oficiu, prin casele teritoriale și sectoriale de pensii, fără ca beneficiarii să depună cereri.

Va continua programul și în 2027?

Întrebat dacă Guvernul intenționează să continue și anul viitor programul de sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici, Florin Manole a afirmat că ar prefera ca soluția să fie reprezentată de indexarea pensiilor, nu de acordarea unor ajutoare punctuale.

Ministrul a recunoscut că sprijinul financiar a fost util și necesar, însă a subliniat că acesta nu poate înlocui o măsură care să ducă la creșterea pensiilor.

„A fost util, necesar, dar a fost un pansament insuficient pentru o situație care trebuia să se rezolve cu indexarea pensiilor”, a explicat Florin Manole.

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