CSM-CSU Alba Iulia, prima victorie în Liga I de baschet feminin, 111-20 cu Poli Iași! Oaspetele, niciun punct în sfertul al treilea!

CSM-CSU Alba Iulia, prima victorie în Liga I de baschet feminin, 111-20 cu Poli Iași! Oaspetele nu au marcat niciun punct în sfertul al treilea!

CSM-CSU Alba Iulia, noua echipă de baschet feminin din Cetatea Marii Uniri, a repurtat prima victorie în Liga I, al doilea eșalon competițional.

La a doua prezență consecutivă în fața fanilor, formația pregătită de Valentin Urian, s-a impus într-un mod categoric, la un scor care ne scutește de orice comentariu, în confruntarea cu CS Politehnica Iași, scor 111-20 (33-10, 30-3, 23-0, 25-7), cu un al treilea sfert în care oponentele nu au reușit să înscrie nici măcar un coș!

Urmează prima deplasare, duminică, 25 octombrie, cu Corona Brașov, contând pentru etapa a treia.Marcatoare au fost: Alessia Porav – 18 puncte, Ilinca Miron – 15, Carla Alexandru – 14, Alina Bodea – 13, Ruxandra Brustur-Chiș – 12, Karina Onea – 8, Maria Pop, Aliz Szekely și Maya Niga – câte 7, Milica Lazic – 6, Alexia Rus și Ingrid Baicon – câte două.

foto: CSM-CSU Alba Iulia

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