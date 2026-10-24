Incident la sediul Poliției Municipiului Alba Iulia: Un bărbat cu o armă de tip airsoft și o grenadă ar fi amenințat polițiștii

Un incident straniu, care a pus însă polițiștii în alertă, s-a petrecut în seara zilei de sâmbătă, 24 octombrie 2026, la Alba Iulia.

Potrivit surselor ziarulunirea.ro, un individ aparent înarmat cu un armă de airsoft și o grenadă flash bang a intrat în sediul Poliției Municipiului Alba Iulia, ajungând până în punctul în care se afla ofițerul de serviciu.

A aruncat grenada pe birou și l-a amenințat pe polițist cu arma.

E foarte posibil ca individul să fi avut un episod accentuat de intenții autovătămatoare.

Acesta avea asupra sa un obiect ce părea a fi o armă de foc, cu care a amenințat personalul aflat în serviciu.

Punctul de vedere OFICIAL al IPJ Alba:

În această seară, 24 octombrie 2026, un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din municipiul Alba Iulia, ar fi intrat în zona de control acces din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, având asupra sa o armă de tip airsoft și o grenadă utilizată în cadrul jocurilor de airsoft, pe care le-ar fi îndreptat către agentul de poliție aflat în serviciu, solicitându-i acestuia să îl împuște.

Bărbatul a fost imobilizat și încătușat de către polițiștii aflați în sediul Poliției Municipiului Alba Iulia. Ulterior, la fața locului, s-au deplasat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

În urma controlului corporal efectuat asupra bărbatului, polițiștii au descoperit și un briceag.

Precizăm că agentul de poliție nu a suferit leziuni corporale în urma incidentului.

În cauză, sunt efectuate cercetări de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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