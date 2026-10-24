Video | Florin Manole, despre menținerea CASS pentru pensii în 2027: „Subiectul nu este epuizat, încă nu a fost abordat la nivelul Guvernului”

Florin Manole, despre menținerea CASS pentru pensii în 2027: „Subiectul nu este epuizat, încă nu a fost abordat la nivelul Guvernului”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, sâmbătă, 24 octombrie 2026, la Alba Iulia, că problema contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru pensionari nu a fost încă discutată la nivelul Guvernului. Oficialul a precizat că, în această perioadă, prioritățile sunt rectificarea bugetară și pregătirea bugetului, urmând ca ulterior să fie abordate și celelalte teme importante din domeniul muncii și protecției sociale.

Întrebat despre posibilitatea unor schimbări privind CASS aplicată pensiilor, ministrul Muncii a subliniat că lipsa unor discuții până în prezent nu înseamnă că subiectul a fost închis. Potrivit acestuia, deciziile trebuie analizate în contextul situației bugetare și al priorităților de cheltuieli ale statului.

„În acest moment nu a avut loc încă o discuție. Asta nu înseamnă că subiectul este epuizat, ci, din contră, încă nu a fost abordat la nivelul Guvernului. Legea în vigoare o știm”, a declarat Florin Manole, la Alba Iulia.

Rectificarea bugetară și bugetul, prioritățile momentului

Ministrul a explicat că, înainte de a fi luate în discuție alte măsuri cu impact social și economic, Guvernul trebuie să clarifice situația financiară și să stabilească ce cheltuieli pot fi susținute.

În opinia sa, elaborarea bugetului nu presupune doar stabilirea veniturilor și a cheltuielilor, ci și o evaluare a priorităților și a obligațiilor pe care statul trebuie să le respecte.

„Deocamdată, prioritățile sunt rectificarea și bugetul, iar când vorbim despre buget trebuie să înțeleagă toată lumea că nu e vorba doar despre o sumă de bani care se încasează și care se cheltuie, ci e vorba despre ce prioritizăm, ce cheltuieli ne permitem și ce cheltuieli suntem obligați, conform legii, să facem”, a afirmat ministrul Muncii.

Florin Manole a indicat, astfel, că discuțiile privind măsurile sociale trebuie privite în relație cu resursele disponibile și cu obligațiile legale ale statului. În ceea ce privește CASS pentru pensionari, declarația sa nu anunță o decizie de eliminare sau de prelungire a contribuției, ci confirmă că tema nu a fost încă analizată la nivelul Guvernului.

Salariul minim și relansarea economiei, printre temele următoare

Pe lângă situația contribuției de sănătate pentru pensionari, ministrul a enumerat și alte subiecte importante care urmează să fie abordate după clarificarea etapelor bugetare.

„După ce vom trece de aceste două etape, vom trece și la alte subiecte, pentru că avem multe: salariul minim, repornirea economiei, sunt multe teme importante”, a declarat Florin Manole.

Secțiune Știri sub articolul principal