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Video | Crește salariul minim de la 1 ianuarie 2027? Ce spune ministrul Muncii, Florin Manole

Ioana Oprean

Publicat

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Crește salariul minim de la 1 ianuarie 2027? Ce spune ministrul Muncii, Florin Manole

Salariul minim brut pe economie va fi menținut la nivelul actual, de 4.325 de lei, la 1 ianuarie 2027, urmând ca o eventuală majorare să fie discutată în perioada următoare, după centralizarea indicatorilor economici. Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii, Florin Manole, sâmbătă, 24 octombrie 2026, la Alba Iulia.

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Oficialul a precizat că discuțiile privind nivelul salariului minim ar urma să înceapă în următoarele săptămâni, după ce Ministerul Muncii va primi de la Institutul Național de Statistică datele necesare aplicării formulei legale de calcul.

„Discuția despre salariul minim trebuie să înceapă în săptămânile următoare, când trebuie să vină la Ministerul Muncii informațiile de la Institutul de Statistică, informațiile agregate în formula de calcul conform legii”, a declarat Florin Manole.

Potrivit ministrului, analiza va lua în considerare productivitatea și indicatorii macroeconomici relevanți, astfel încât stabilirea noului nivel al salariului minim să se bazeze pe datele prevăzute de legislație.

După centralizarea informațiilor, subiectul va fi discutat în cadrul Consiliului Național Tripartit, unde reprezentanții Guvernului, sindicatelor și patronatelor vor analiza nivelul salariului minim și vor căuta o soluție agreată.

„După care vom merge în Consiliul Național Tripartit și, la masa dialogului cu sindicatele și patronatele, vom lua o decizie”, a afirmat ministrul Muncii.

Salariul minim brut pe economie este de 4.325 de lei pe lună începând cu 1 iulie 2026, față de 4.050 de lei anterior, ceea ce reprezintă o creștere de 275 de lei, respectiv aproximativ 6,8%. Pentru un program normal de lucru, valoarea minimă este de 25,949 lei brut pe oră, calculată la o medie de 166,667 ore lunar. Salariul net, suma încasată efectiv de angajat, este mai mic decât cel brut și depinde de contribuțiile și facilitățile fiscale aplicabile.

Potrivit datelor Ministerului Muncii, majorarea din iulie 2026 a vizat aproximativ 1,76 milioane de salariați din România.

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