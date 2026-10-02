2 octombrie 2026 | Prețurile la benzină și motorină la Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi în oraș

Prețurile la benzină și motorină la Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi în oraș

Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate în România, dar și în Alba Iulia, vineri, 2 octombrie 2026, în principal din cauza pieței petrolului și a tensiunilor geopolitice.

Prețul carburanților în Alba Iulia, luni, 2 octombrie 2026:

OMV:

Motorină – 10.97 lei

Benzină – 10.05 lei

Petrom:

Motorină – 10.91 lei

Benzină – 9.99 lei

Lukoil

Motorină – 10.95 lei

Benzină – 10.03 lei

Mol:

Motorină – 10.97 lei

Benzină – 10.05 lei

Rompetrol:

Motorină – 10.97 lei

Benzină – 10.05 lei

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 4,9%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 23,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Statistici: În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 8,6%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 43,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

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