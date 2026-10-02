Curier Județean

2 octombrie 2026 | Prețurile la benzină și motorină la Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi în oraș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 25 de minute

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Prețurile la benzină și motorină la Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi în oraș 

Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate în România, dar și în Alba Iulia, vineri, 2 octombrie 2026, în principal din cauza pieței petrolului și a tensiunilor geopolitice.

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Prețul carburanților în Alba Iulia, luni, 2 octombrie 2026: 

OMV:

  • Motorină – 10.97 lei
  • Benzină – 10.05 lei

Petrom:

  • Motorină – 10.91 lei
  • Benzină – 9.99 lei

Lukoil

  • Motorină – 10.95 lei
  • Benzină – 10.03  lei

Mol:

  • Motorină – 10.97 lei
  • Benzină – 10.05 lei

Rompetrol:

  • Motorină – 10.97 lei
  • Benzină – 10.05 lei

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 4,9%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 23,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Statistici: În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 8,6%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 43,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

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