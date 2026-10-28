Corona Brașov – Volei Alba Blaj 3-2, în Divizia A1! Vicecampioana, 3 eșecuri consecutive și start ratat de stagiune

Corona Brașov – Volei Alba Blaj, în Divizia A1, scor (25-19, 15-25, 17-25, 25-18, 15-11)

După două eșecuri consecutive, în minumim de seturi, echipa din „Mica Romă” avea un nou examen, la Brașov, împotriva unei formații incomode. Echipa lui Guillerme Naranjo Hernandez a avut o evoluție oscilantă, pierdzând un al treile ajoc consecutiv, în competiții diferite

Volei Alba Blaj a început extrem de modest stagiunea, cu 3 eșecuri, din 4 confruntări, ultimul fiind în etapa intermediară, cu Corona Brașov, meci contând pentru etapa a treia a Diviziei A1 la volei feminin

A fost un roller coaster, în care Corona a condus cu 1-0, Blajul a avut 2-1, însă gazdele au egalat și au trimis meciul în tie-break

În ultimul set a fost 3-1, 6-2 , 8-4, 11-7 și 13-9 pentru Corona, care a condus ostilitățile și a reușit o victorie surprinzătoare

Etapa viitoare, sâmbătă, este meci în „Alba Blaj” Arena cu CSM București, la ora 18.00

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