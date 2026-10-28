Conducta veche de 40 de ani care alimentează un oraș de munte din Alba cu apă brută va fi înlocuită

Direcția Județeană de Mediu Alba a luat decizia etapei de încadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare conductă de aducțiune apă brută la STAP Mihoiești, SZA Apuseni, titular SC APA CTTA SA Alba.

O conductă pusă în funcțiune în 1984

Conducta transportă apa brută din acumularea Mihoiești către stația de tratare din extravilanul Câmpeniului. Are 1.800 de metri lungime: 1.300 m de oțel, cu diametrul de 600 mm, și 500 m de conductă PREMO. Potrivit documentului, uzura și coroziunea avansată provoacă avarii frecvente, pierderi de apă, variații de debit și presiune și infiltrații în sol. Există și riscul de contaminare a apei brute din cauza materialului neadecvat sau a neetanșeităților.

Avariile duc la întreruperi în funcționarea stației, care deservește cu apă potabilă Câmpeniul dar și localități învecinate. Sistemul zonal Apuseni alimentează în total circa 20.000 de locuitori. O parte din traseu trece prin proprietăți private, iar accesul pentru reparații este dificil. Aceasta duce la costuri suplimentare și la intervenții întârziate.

Ce prevede proiectul

Lucrările fac parte din proiectul mai amplu „Reabilitarea conductei de transport apă brută și apă tratată în sistemele de alimentare cu apă Alba, Apuseni și Cugir“. Traseul pornește din căminul de vane de lângă acumulare, trece prin zona satului Lazuri, pe terenuri publice și drumuri locale din vecinătatea DN75, și ajunge la stația Mihoiești. Se întinde pe teritoriul comunei Sohodol și al orașului Câmpeni, pe un teren de 2.560 mp.

Documentul menționează următoarele lucrări:

*conducte noi din fontă ductilă, cu armături și fitinguri;

*trei cămine de vane și golire din beton armat;

*subtraversarea unui versant din zona Lazuri prin foraj orizontal;

*subtraversarea râului Arieș prin foraj dirijat, pe 94,05 m, la 1,50 m sub talveg, într-un tub de protecție;

*refacerea sistemului rutier, spălarea și dezinfectarea conductelor și proba de presiune.

foto: arhivă

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