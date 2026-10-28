Ce pedeapsă a primit un tânăr din Coșlariu care a lovit un bărbat cu pumnul în față: Decizie la Judecătoria Alba Iulia

Un tânăr de 21 de ani din Coșlariu a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pentru lovire sau alte violențe, după un conflict din aprilie 2024. Sentința a fost pronunțată miercuri, 28 octombrie 2026 de Judecătoria Alba Iulia și poate fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicare.

Potrivit actului de sesizare al Parchetului, incidentul a avut loc pe 6 aprilie 2024, în jurul orei 17:40, pe drumul public din apropierea parcului de joacă din Coșlariu. Pe fondul unui conflict mai vechi, între inculpat, pe atunci în vârstă de 18 ani, și persoana vătămată a avut loc o discuție tensionată.

Cei doi s-au împins reciproc, iar inculpatul l-a lovit apoi pe bărbat cu pumnul în zona feței. Leziunile au necesitat 20-25 de zile de îngrijiri medicale, potrivit certificatului medico-legal.

Persoana vătămată a relatat că a oprit cu mașina, a coborât geamul și l-a întrebat pe tânăr ce are cu el. Acesta ar fi început să lovească portiera mașinii și să îl insulte. Bărbatul a coborât, l-a împins, iar inculpatul l-a lovit. Mama inculpatului și un alt martor au intervenit pentru a-i despărți.

Inculpatul a susținut că persoana vătămată l-ar fi așteptat în fața casei și l-ar fi provocat, iar lovitura ar fi venit după ce aceasta și-ar fi lovit mama în zona urechii. Prin avocat, el a invocat legitima apărare, iar în subsidiar excesul neimputabil de legitimă apărare, și a cerut achitarea. Nu a recunoscut fapta și nu a ales procedura simplificată.

Martorii au confirmat, în linii mari, că a existat o lovitură aplicată de inculpat. Mai mulți au descris îmbrânceli reciproce, iar doi dintre ei au precizat că bărbatul avea fața plină de sânge. Mama inculpatului a vorbit despre o lovitură „în zona ochiului“, după ce ar fi fost lovită ea însăși. O martoră a declarat în instanță că a fost avertizată de mama inculpatului în privința declarației.

Instanța a arătat că, atunci când se invocă o cauză justificativă, inculpatul trebuie să o dovedească în mod credibil. Judecătorii au reținut că singura probă în sprijinul versiunii sale era propria declarație și că nu s-a dovedit un atac material, direct, imediat și injust din partea persoanei vătămate. Instanța a mai notat că, dacă riposta vine după ce atacul s-a încheiat, nu mai este vorba despre apărare, ci despre răzbunare. Fără legitimă apărare, nici excesul neimputabil nu poate fi reținut.

Fapta a fost încadrată în forma agravată, între altele pentru că a fost comisă pe un drum public. Instanța a reținut intenția directă.

Instanța a luat în calcul faptul că inculpatul nu are antecedente penale, era tânăr la data faptei, este integrat social și are un loc de muncă, dar și faptul că nu a recunoscut. Pedeapsa a fost orientată spre minimul special.

Executarea a fost suspendată sub supraveghere pentru 3 ani. În acest interval, inculpatul trebuie să respecte măsurile Serviciului de Probațiune, să frecventeze un program de reintegrare socială și să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității, la Primăria Sântimbru sau la o societate de drumuri și poduri locale. Dacă nu respectă obligațiile cu rea-credință sau comite o nouă infracțiune, suspendarea poate fi revocată, iar pedeapsa executată în detenție. Cele 24 de ore de reținere din aprilie 2024 se vor deduce în acest caz.

Persoana vătămată ceruse 20.000 de lei daune morale. Instanța a admis cererea în parte și a acordat 10.000 de lei, apreciind că suma reprezintă o satisfacție echitabilă, fără a duce la îmbogățire fără justă cauză. Inculpatul va plăti și 1.500 de lei cheltuieli judiciare către stat.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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