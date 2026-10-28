Curier Județean

Peste un kilometru de drum comunal modernizat la Crăciunelu de Sus: 1.205 metri de asfalt, 1,3 kilometri de șanțuri și cinci podețe. În ce stadiu este proiectul

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Peste un kilometru de drum comunal modernizat la Crăciunelu de Sus: 1.205 metri de asfalt, 1,3 kilometri de șanțuri și cinci podețe. În ce stadiu este proiectul

Direcția Județeană de Mediu (DJM) Alba a anunțat public decizia etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Refacere drum de interes local Drum Comunal DC32 Tronsonul 2″. Proiectul urmează să fie realizat în comuna Cetatea de Baltă, în satul Crăciunelu de Sus, pe terenuri aflate parțial în intravilan și parțial în extravilan.

Petrecerea Divorțaților

Titular este Primăria Cetatea de Baltă.

Ce prevede proiectul

Investiția vizează modernizarea tronsonului 2 al drumului comunal DC32, pe o lungime de 1.205 metri. Scopul declarat este îmbunătățirea accesului locuitorilor și al operatorilor economici la infrastructura rutieră de interes local și județean.

Structura rutieră propusă cuprinde 4 cm de beton asfaltic BA16, 6 cm de beton asfaltic BAD 22.4 și 12 cm de piatră spartă împănată, la care se adaugă reprofilarea pietruirii existente.

Pentru scurgerea apelor pluviale vor fi executate șanțuri de pământ, cu adâncimi între 30 și 50 de centimetri, pe porțiuni din ambele părți ale drumului.

Lungimea totală a acestora este de 1.333,8 metri, dintre care 452,6 metri pe partea stângă și 881,2 metri pe partea dreaptă.

Patru podețe existente, degradate sau colmatate, vor fi înlocuite ori reparate, iar un podeț nou va fi construit, astfel încât apele de pe platforma drumului să ajungă în emisari naturali.

Lucrările prevăzute nu traversează cursuri de apă cadastrate sau necadastrate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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