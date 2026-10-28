Foto: Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia, la Romanian International Cup 2026 Sibiu | 13 albaiulieni, la ultimul concurs al anului
Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia au fost prezenți la Romanian International Cup 2026 Sibiu | 13 albaiulieni, la ultimul concurs al anului
Clubul Enso Dojo Alba Iulia a concurat la Romanian International Cup 2026, importanta competiție care a avut parte de o prezență numeroasă, peste 606 de participanți din România, Polonia, Anglia, Turcia, Ucraina, Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova și Suedia.
La ultimul concurs din acest an, clubul din Cetatea Marii Uniri a fost reprezentat de un efectiv format din 13 sportivi, Sara Briciu, Răzvan Corbu, Ianis Corcea, Vladimir Henegar, Bogdan Nicoară, Vlad Nicoară, Amalia Oancea, Natalia Oancea, Carina Oltean, Alexandra Popa, Fabian Rozoleanu, Rareș Stanciu și Matei Titu. Dincolo de rezultatele înregistrate, prezența la întreceri de o asemenea anvergură înseamnă o experiență valoroasă, care depășește cu mult simpla obținere a unui premiu.
„Concursurile stimulează dezvoltarea personală, curiozitatea, dorința de a învăța, informarea corectă și deschiderea către noi provocări. O competiție presupune parcurgerea unor etape care necesită disciplină, perseverență și dorința de a progresa.
Nu în ultimul rând, participarea înseamnă și depășirea mentalității axate exclusiv pe «locul I». Adevăratul câștig constă în lecțiile învățate din eșecuri, în capacitatea de a accepta înfrângerea cu demnitate, în creșterea stimei de sine și în relațiile sociale formate pe parcurs. Mulțumesc părinților pentru implicare, susținere și încredere!”, a transmis Nicoleta Panait (2 Dan), reprezentantul dojo-ului din Capitala Marii Uniri.
În acest an Enso Dojo Alba Iulia a bifat prezențe la Buzău Open, Cupa Moldovei la Galați, Cupa Măiastra Târgu Jiu, Defensiv Fighting Championship (la Sărmaș, județul Harghita), la kyokushin-kan, respectiv International București Challenge Cup. (H.D.M.)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Foto: Înotătorii de la LPS Alba Iulia, 48 de medalii la Cupa Flykick-Ferro | Matei Turuș, Iris Cherteș și Nicolas Dan au câștigat cupa competiției
Înotătorii de la LPS Alba Iulia, 48 de medalii la Cupa Flykick-Ferro! Matei Turuș, Iris Cherteș și Nicolas Dan au câștigat cupa competiției Bilanț deosebit realizat de reprezentanții Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia la cea de-a XX-a ediție a Cupei Flykick-Ferro, desfășurată în bazinul de înot „Gheorghe Demeca” din Baia Mare. LPS Alba Iulia […]
Albaiulianul Nicolae Stanciu a semnat cu „U” Cluj: Mijlocașul va reveni în România din ianuarie 2027
Albaiulianul Nicolae Stanciu a semnat cu „U” Cluj: Mijlocașul va reveni în România din ianuarie 2027 Albaiulianul Nicolae Stanciu va îmbrăca tricoul formației Universitatea Cluj începând din ianuarie 2027, după ce a semnat un contract cu gruparea ardeleană. Internaționalul român, în vârstă de 33 de ani, a ales să revină în România pentru a fi […]
Emeric Szakacs, la 90 de ani, aniversare jubiliară! Nea Imi, o viață dedicată sportului
Profesorul Emeric Szakacs, la 90 de ani, aniversare jubiliară! Nea Imi, o viață dedicată sportului 28 octombrie 2026 este o zi cu totul specială pentru profesorul Emeric Szakacs, acesta aniversând frumoasa vârstă de 90 de ani! Născut la Aiud, Emeric Szakacs a avut o prodigioasă și îndelungată carieră sportivă, la atletism și mai ales tenis, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pensii în 2027 | Ministrul Finanțelor: „Ne dorim ca pensiile să fie indexate într-o formă prudentă, sustenabilă, compatibilă cu traiectoria noastră fiscal-bugetară în 2027”
Pensii în 2027 | Ministrul Finanțelor: „Ne dorim ca pensiile să fie indexate într-o formă prudentă, sustenabilă, compatibilă cu traiectoria...
Motorina s-ar putea scumpi cu 85 de bani pe litru de la 1 noiembrie 2026: Construcțiile, sub presiunea costurilor și a lipsei de predictibilitate
Motorina s-ar putea scumpi cu 85 de bani pe litru de la 1 noiembrie 2026: Construcțiile, sub presiunea costurilor și...
Știrea Zilei
O firmă din Sibiu, singura ofertă depusă la licitația pentru concesionarea serviciilor de organizare a Târgului de Crăciun și a Târgului de Paște de la Alba Iulia
O firmă din Sibiu, singura ofertă depusă la licitația pentru concesionarea serviciilor de organizare a Târgului de Crăciun și a...
Video | Doi bărbați din Vaslui, reținuți pentru furt calificat în Alba: Au sustras motorină din utilaje parcate la Bucerdea Vinoasă
Doi bărbați din Vaslui, reținuți pentru furt calificat în Alba: Au sustras motorină din utilaje parcate la Bucerdea Vinoasă Marți,...
Curier Județean
4 noiembrie 2026 | Ziua Porților Deschise la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Elevii vor afla informații utile privind procesul de selecție și admitere, oferta educațională, baza materială și didactică a instituției
Ziua Porților Deschise la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Elevii vor afla informații utile privind procesul de selecție...
28 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
28 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Politică Administrație
FOTO | Victor Negrescu, alături de oamenii care fac Alba mai bună. Trei ediții ale Galei „Omul potrivit la locul potrivit” și proiecte care leagă județul de Europa
Victor Negrescu, alături de oamenii care fac Alba mai bună. Trei ediții ale Galei „Omul potrivit la locul potrivit” și...
Foto | Rigolă nouă și patru podețe de acces pe o stradă dintr-o comună din Alba: A fost solicitat aviz de mediu pentru proiect
Rigolă nouă și patru podețe de acces pe o stradă dintr-o comună din Alba: A fost solicitat aviz de mediu...
Opinii Comentarii
Foto: Show de excepție la Alba Iulia! Orchestra Simfonică București a ridicat sala în picioare cu Vivaldi Rocks
Show de excepție la Alba Iulia! Orchestra Simfonică București a ridicat sala în picioare cu Vivaldi Rocks, un spectacol senzațional...
MESAJE de SFANTUL Dumitru 2026: Felicitări, urări, SMS-uri pe care le poți trimite celor care își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfântul (Sf.) Dumitru 2026 • Felicitări, mesaje, SMS -uri, urări de „la mulţi ani” pe care le poți...