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Foto: Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia, la Romanian International Cup 2026 Sibiu | 13 albaiulieni, la ultimul concurs al anului

Dan HENEGAR

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Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia au fost prezenți la Romanian International Cup 2026 Sibiu | 13 albaiulieni, la ultimul concurs al anului

Clubul Enso Dojo Alba Iulia a concurat la Romanian International Cup 2026, importanta competiție care a avut parte de o prezență numeroasă, peste 606 de participanți din România, Polonia, Anglia, Turcia, Ucraina, Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova și Suedia.

Petrecerea Divorțaților

La ultimul concurs din acest an, clubul din Cetatea Marii Uniri a fost reprezentat de un efectiv format din 13 sportivi, Sara Briciu, Răzvan Corbu, Ianis Corcea, Vladimir Henegar, Bogdan Nicoară, Vlad Nicoară, Amalia Oancea, Natalia Oancea, Carina Oltean, Alexandra Popa, Fabian Rozoleanu, Rareș Stanciu și Matei Titu. Dincolo de rezultatele înregistrate, prezența la întreceri de o asemenea anvergură înseamnă o experiență valoroasă, care depășește cu mult simpla obținere a unui premiu.

„Concursurile stimulează dezvoltarea personală, curiozitatea, dorința de a învăța, informarea corectă și deschiderea către noi provocări. O competiție presupune parcurgerea unor etape care necesită disciplină, perseverență și dorința de a progresa.

Nu în ultimul rând, participarea înseamnă și depășirea mentalității axate exclusiv pe «locul I». Adevăratul câștig constă în lecțiile învățate din eșecuri, în capacitatea de a accepta înfrângerea cu demnitate, în creșterea stimei de sine și în relațiile sociale formate pe parcurs. Mulțumesc părinților pentru implicare, susținere și încredere!”, a transmis Nicoleta Panait (2 Dan), reprezentantul dojo-ului din Capitala Marii Uniri.

În acest an Enso Dojo Alba Iulia a bifat prezențe la Buzău Open, Cupa Moldovei la Galați, Cupa Măiastra Târgu Jiu, Defensiv Fighting Championship (la Sărmaș, județul Harghita), la kyokushin-kan, respectiv International București Challenge Cup. (H.D.M.)

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