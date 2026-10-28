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Foto: Înotătorii de la LPS Alba Iulia, 48 de medalii la Cupa Flykick-Ferro | Matei Turuș, Iris Cherteș și Nicolas Dan au câștigat cupa competiției

Dan HENEGAR

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Înotătorii de la LPS Alba Iulia, 48 de medalii la Cupa Flykick-Ferro! Matei Turuș, Iris Cherteș și Nicolas Dan au câștigat cupa competiției

Bilanț deosebit realizat de reprezentanții Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia la cea de-a XX-a ediție a Cupei Flykick-Ferro, desfășurată în bazinul de înot „Gheorghe Demeca” din Baia Mare.

Petrecerea Divorțaților

LPS Alba Iulia a avut la start 23 de înotători (copii, cadeți, juniori), pregătiți de profesorii Daniela Bob și Marius Lobonțiu, rezultând o zestre excelentă: 48 de medalii (23 de aur, 13 de argint și 12 de bronz) și locul al patrulea în ierarhia cluburilor (au fost 412 sportivi de la 33 de cluburi)

*Trei cupe individuale

La final s-au acordat și cupe individuale, pe categorii de vârstă. Matei Turuș a câștigat cupa la categoria juniori II (574 de puncte FINA), pentru proba de 400 metri liber. Iris Cherteș a obținut trofeul la categoria junioare I (15 ani), cu 398 de puncte FINA, în probele de 50 m spate și 50 m liber. La copii 10 ani, Nicolas Dan a câștigat, cu 336 de puncte FINA, pentru proba de 200 m liber.

Nicolas Dan a obținut 7 medalii de aur, în probele de 50 metri bras, 50 m spate, 50 m fluture, 50 m liber, 100 m fluture, 100 m bras și 200 m liber. Iris Cherteș a cucerit șase medalii de aur, la 200 m spate, 100 m spate, 50 m liber, 50 m spate, 100 m liber și 50 m fluture. Matei Turuș a încheiat cu 7 medalii: trei de aur, la 400 m liber, 200 m spate și 200 mliber, trei de argint, la 100 ms pate, 50 m spate și 50 m fluture, și una de bronz, la 100 m liber.

Cristiana Adam a obținut trei medalii de aur, la 200 m bras, 200 m mixt și 50 m fluture, precum și una de argint, la 50 m bras. David Begov-Ungur a urcat de patru ori pe podium, cu două medalii de aur, la 200 m mixt și 50 m fluture, una de argint, la 50 m bras, și una de bronz, la 200 m fluture. Clara Adam a cucerit o medalie de aur, la 200 m spate, două de argint, la 200 m liber și 50 m spate, și două de bronz, la 100 m liber și 50 m liber.

Mihai Turuș a obținut aur la 100 m spate, argint la 50 m spate și bronz la 200 m spate. Rafael Bodae a câștigat trei medalii de argint, la 50 m spate, 100 m fluture și 100 m spate, și una de bronz, la 50 m liber.

Alte medalii: Vlad Gaia, argint la 200 m bras; Bogdan Nedeliov, bronz la 50 m fluture și 100 m spate; Bogdan Toader, bronz la 50 m fluture; Catarina Pohonțiu, bronz la 100 m spate și Sofia Teacoe, bronz la 200 m bras. Ștafeta formată din Nicolas Dan, Rafael Bodae, Bogdan Toader și Zian Irimie (născuți în anii 2015 și 2016), a câștigat medalia de argint în proba de 4×50 m mixt și medalia de bronz în proba de 4×50 m liber. Cea de-a doua ștafetă (Victor Popovici, Vlad Gaia, Patric Zgâia și Eduard Vâtca), a încheiat pe locul 7 proba de 4×50 m mixt. În proba de 4×50 m liber, a doua ștafetă a clubului (Vlad Gaia, Eduard Vâtca, Patric Zgâia și Luca Muntean), a ocupat tot locul șapte. Ștafeta feminină, în alcătuirea Patricia Frâncu, Sofia Teacoe, Catarina Pohonțiu și Anais Gan, s-a clasat pe locul 4 în probele de 4×50 m liber și 4×50 m mixt.

Alte rezultate: Patricia Frâncu – locul 4 la 100 metri bras; Patric Zgâia – locul 5 la 200 m spate; Zian Irimie – locul 6 la 100 m spate; Eduard Vâtca, Nectarie Pohonțiu și Titus Olea – locul 6 la 200 mspate; Luca Muntean – locul 9 la 100 m spate; Victor Popovici – locul 12 la 50 m bras; Rafael Stoica – locul 15 la 200 m mixt; Anais Gan și Raul Anghel – locul 16 la 50 m spate; Darius Lobonțiu – locul 17 la aceeași probă. Urmează un nou concurs de verificare, la Reșița, în 7 noiembrie și apoi Campionatele Naționale, pe categorii de vârstă. (H.D.M.)

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