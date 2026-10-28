Foto: Înotătorii de la LPS Alba Iulia, 48 de medalii la Cupa Flykick-Ferro | Matei Turuș, Iris Cherteș și Nicolas Dan au câștigat cupa competiției
Înotătorii de la LPS Alba Iulia, 48 de medalii la Cupa Flykick-Ferro! Matei Turuș, Iris Cherteș și Nicolas Dan au câștigat cupa competiției
Bilanț deosebit realizat de reprezentanții Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia la cea de-a XX-a ediție a Cupei Flykick-Ferro, desfășurată în bazinul de înot „Gheorghe Demeca” din Baia Mare.
LPS Alba Iulia a avut la start 23 de înotători (copii, cadeți, juniori), pregătiți de profesorii Daniela Bob și Marius Lobonțiu, rezultând o zestre excelentă: 48 de medalii (23 de aur, 13 de argint și 12 de bronz) și locul al patrulea în ierarhia cluburilor (au fost 412 sportivi de la 33 de cluburi)
*Trei cupe individuale
La final s-au acordat și cupe individuale, pe categorii de vârstă. Matei Turuș a câștigat cupa la categoria juniori II (574 de puncte FINA), pentru proba de 400 metri liber. Iris Cherteș a obținut trofeul la categoria junioare I (15 ani), cu 398 de puncte FINA, în probele de 50 m spate și 50 m liber. La copii 10 ani, Nicolas Dan a câștigat, cu 336 de puncte FINA, pentru proba de 200 m liber.
Nicolas Dan a obținut 7 medalii de aur, în probele de 50 metri bras, 50 m spate, 50 m fluture, 50 m liber, 100 m fluture, 100 m bras și 200 m liber. Iris Cherteș a cucerit șase medalii de aur, la 200 m spate, 100 m spate, 50 m liber, 50 m spate, 100 m liber și 50 m fluture. Matei Turuș a încheiat cu 7 medalii: trei de aur, la 400 m liber, 200 m spate și 200 mliber, trei de argint, la 100 ms pate, 50 m spate și 50 m fluture, și una de bronz, la 100 m liber.
Cristiana Adam a obținut trei medalii de aur, la 200 m bras, 200 m mixt și 50 m fluture, precum și una de argint, la 50 m bras. David Begov-Ungur a urcat de patru ori pe podium, cu două medalii de aur, la 200 m mixt și 50 m fluture, una de argint, la 50 m bras, și una de bronz, la 200 m fluture. Clara Adam a cucerit o medalie de aur, la 200 m spate, două de argint, la 200 m liber și 50 m spate, și două de bronz, la 100 m liber și 50 m liber.
Mihai Turuș a obținut aur la 100 m spate, argint la 50 m spate și bronz la 200 m spate. Rafael Bodae a câștigat trei medalii de argint, la 50 m spate, 100 m fluture și 100 m spate, și una de bronz, la 50 m liber.
Alte medalii: Vlad Gaia, argint la 200 m bras; Bogdan Nedeliov, bronz la 50 m fluture și 100 m spate; Bogdan Toader, bronz la 50 m fluture; Catarina Pohonțiu, bronz la 100 m spate și Sofia Teacoe, bronz la 200 m bras. Ștafeta formată din Nicolas Dan, Rafael Bodae, Bogdan Toader și Zian Irimie (născuți în anii 2015 și 2016), a câștigat medalia de argint în proba de 4×50 m mixt și medalia de bronz în proba de 4×50 m liber. Cea de-a doua ștafetă (Victor Popovici, Vlad Gaia, Patric Zgâia și Eduard Vâtca), a încheiat pe locul 7 proba de 4×50 m mixt. În proba de 4×50 m liber, a doua ștafetă a clubului (Vlad Gaia, Eduard Vâtca, Patric Zgâia și Luca Muntean), a ocupat tot locul șapte. Ștafeta feminină, în alcătuirea Patricia Frâncu, Sofia Teacoe, Catarina Pohonțiu și Anais Gan, s-a clasat pe locul 4 în probele de 4×50 m liber și 4×50 m mixt.
Alte rezultate: Patricia Frâncu – locul 4 la 100 metri bras; Patric Zgâia – locul 5 la 200 m spate; Zian Irimie – locul 6 la 100 m spate; Eduard Vâtca, Nectarie Pohonțiu și Titus Olea – locul 6 la 200 mspate; Luca Muntean – locul 9 la 100 m spate; Victor Popovici – locul 12 la 50 m bras; Rafael Stoica – locul 15 la 200 m mixt; Anais Gan și Raul Anghel – locul 16 la 50 m spate; Darius Lobonțiu – locul 17 la aceeași probă. Urmează un nou concurs de verificare, la Reșița, în 7 noiembrie și apoi Campionatele Naționale, pe categorii de vârstă. (H.D.M.)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Albaiulianul Nicolae Stanciu a semnat cu „U” Cluj: Mijlocașul va reveni în România din ianuarie 2027
Albaiulianul Nicolae Stanciu a semnat cu „U” Cluj: Mijlocașul va reveni în România din ianuarie 2027 Albaiulianul Nicolae Stanciu va îmbrăca tricoul formației Universitatea Cluj începând din ianuarie 2027, după ce a semnat un contract cu gruparea ardeleană. Internaționalul român, în vârstă de 33 de ani, a ales să revină în România pentru a fi […]
Emeric Szakacs, la 90 de ani, aniversare jubiliară! Nea Imi, o viață dedicată sportului
Profesorul Emeric Szakacs, la 90 de ani, aniversare jubiliară! Nea Imi, o viață dedicată sportului 28 octombrie 2026 este o zi cu totul specială pentru profesorul Emeric Szakacs, acesta aniversând frumoasa vârstă de 90 de ani! Născut la Aiud, Emeric Szakacs a avut o prodigioasă și îndelungată carieră sportivă, la atletism și mai ales tenis, […]
Blăjeanul Victor Oniga, dublă pentru România Under 17, la primul meci oficial, în calificările pentru CE
Blăjeanul Victor Oniga a reușit dublă pentru România Under 17, la primul meci oficial, în calificările pentru CE, 4-0 cu Insulele Feroe Fotbalistul din Alba, legitimat la Csikszereda Miercurea Ciuc a realizat o dublă în prima repriză, în disputa din Cipru, la primul său meci oficial sub „tricolor” Citește și: Blăjeanul Victor Oniga, la Csikszereda Miercurea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Motorina s-ar putea scumpi cu 85 de bani pe litru de la 1 noiembrie 2026: Construcțiile, sub presiunea costurilor și a lipsei de predictibilitate
Motorina s-ar putea scumpi cu 85 de bani pe litru de la 1 noiembrie 2026: Construcțiile, sub presiunea costurilor și...
O categorie de vehicule ar putea scăpa de plata rovinietei. Schimbările propuse
O categorie de vehicule ar putea scăpa de plata rovinietei. Schimbările propuse Vehiculele destinate exclusiv transportului stupilor ar putea fi...
Știrea Zilei
Video | Doi bărbați din Vaslui, reținuți pentru furt calificat în Alba: Au sustras motorină din utilaje parcate la Bucerdea Vinoasă
Doi bărbați din Vaslui, reținuți pentru furt calificat în Alba: Au sustras motorină din utilaje parcate la Bucerdea Vinoasă Marți,...
Atenție, șoferi! Se închide circulația pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, între Nodul Rutier Unirea și Nodul Rutier Turda
Atenție, șoferi! Se închide circulația pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, între Nodul Rutier Unirea și Nodul Rutier Turda Începând de miercuri,...
Curier Județean
28 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
28 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
FOTO | Polițiștii din Ocna Mureș, acțiune pentru combaterea migrației ilegale: 14 cetățeni străni, cu drept de muncă, verificați
Polițiștii din Ocna Mureș, acțiune pentru combaterea migrației ilegale: 14 cetățeni străni, cu drept de muncă, verificați Polițiștii din orașul...
Politică Administrație
FOTO | Victor Negrescu, alături de oamenii care fac Alba mai bună. Trei ediții ale Galei „Omul potrivit la locul potrivit” și proiecte care leagă județul de Europa
Victor Negrescu, alături de oamenii care fac Alba mai bună. Trei ediții ale Galei „Omul potrivit la locul potrivit” și...
Foto | Rigolă nouă și patru podețe de acces pe o stradă dintr-o comună din Alba: A fost solicitat aviz de mediu pentru proiect
Rigolă nouă și patru podețe de acces pe o stradă dintr-o comună din Alba: A fost solicitat aviz de mediu...
Opinii Comentarii
Foto: Show de excepție la Alba Iulia! Orchestra Simfonică București a ridicat sala în picioare cu Vivaldi Rocks
Show de excepție la Alba Iulia! Orchestra Simfonică București a ridicat sala în picioare cu Vivaldi Rocks, un spectacol senzațional...
MESAJE de SFANTUL Dumitru 2026: Felicitări, urări, SMS-uri pe care le poți trimite celor care își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfântul (Sf.) Dumitru 2026 • Felicitări, mesaje, SMS -uri, urări de „la mulţi ani” pe care le poți...