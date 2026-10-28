O firmă din Sibiu, singura ofertă depusă la licitația pentru concesionarea serviciilor de organizare a Târgului de Crăciun și a Târgului de Paște de la Alba Iulia

O firmă din Sibiu a depus singura ofertă pentru concesionarea serviciilor de organizare a Târgului de Crăciun și a Târgului de Paște de la Alba Iulia. Este vorba de de SC Werkstatt SRL Sibiu. Firma respectivă activează în domeniul serviciilor fotografice. Oferta depusă de SC Werkstatt SRL Sibiu este acum în evaluare.

Primăria Municipiului Alba Iulia a lansat la începutul lunii octombrie 2026 o procedură de selecție a ofertelor pentru concesionarea serviciilor de organizare a Târgului de Crăciun și a Târgului de Paște, desfășurate în Piața Cetății Alba Carolina. Contractul va avea o durată de patru ani, fără posibilitate de prelungire, și va acoperi opt ediții ale celor două evenimente sezoniere, până la 5 mai 2030.

Valoarea totală estimată a vânzărilor organizatorului câștigător este de 4.246.814 lei, fără TVA. Procedura se desfășoară în baza Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și de servicii, iar data-limită pentru depunerea ofertelor a fost stabilită pentru 26 octombrie 2026.

Mkiercuri, 28 octombrie 2026, a fost deschisă unica ofertă depusă.

Opt ediții de târguri în următorii patru ani

Contractul prevede organizarea a patru ediții ale Târgului de Crăciun și a patru ediții ale Târgului de Paște.

Târgul de Crăciun din 2026 este programat să se desfășoare în perioada 20 noiembrie 2026 – 10 ianuarie 2027, pe o durată de 51 de zile. Edițiile următoare vor avea loc în 2027, 2028 și 2029, cu durate cuprinse între 51 și 58 de zile.

În ceea ce privește Târgul de Paște, acesta va avea patru ediții, organizate anual între 2027 și 2030. Durata fiecărei ediții va varia între 23 și 32 de zile. Cele mai scurte ediții sunt prevăzute pentru anii 2027 și 2030, iar cea mai lungă pentru 2028.

Prin această concesionare, administrația locală urmărește să transfere organizarea evenimentelor către un operator privat, să stimuleze investițiile și să crească atractivitatea turistică a Cetății Alba Carolina. Totodată, municipalitatea dorește reducerea cheltuielilor publice, dezvoltarea unui program cultural-artistic diversificat și obținerea unor venituri la bugetul local prin redevența plătită de concesionar.

Redevență minimă de un leu pe metru pătrat pe zi

Organizatorul desemnat va trebui să achite o redevență de cel puțin 1 leu pentru fiecare metru pătrat concesionat, pe zi. Pragul minim este obligatoriu, iar ofertele financiare care prevăd o valoare mai mică vor fi descalificate automat.

Suprafața pentru care se calculează redevența va fi determinată în funcție de suprafața totală pusă la dispoziție și de Procentul de Ocupare a Terenului (POT). Pentru zonele destinate târgurilor, POT-ul maxim este de 70%, atât pentru evenimentul de Crăciun, cât și pentru cel de Paște. Zona rezervată patinoarului beneficiază de un POT de 100% și este tratată separat.

Redevența va fi indexată anual cu indicele prețurilor de consum. Plata trebuie efectuată până la 10 decembrie pentru Târgul de Crăciun și până la 20 aprilie pentru Târgul de Paște, în fiecare an.

Riscul operațional al evenimentelor va reveni concesionarului, care va exploata activitățile comerciale și de divertisment în condițiile stabilite prin contract.

Ce obligații va avea viitorul organizator

Caietul de sarcini impune realizarea unui concept integrat pentru ambele târguri, cu o identitate vizuală distinctă, o poveste unitară și elemente decorative adaptate fiecărui sezon. Organizatorul va trebui să asigure cel puțin următoarele facilități:

Căsuțe comerciale: minimum 40 de căsuțe iluminate și decorate pentru Târgul de Crăciun și minimum 20 pentru Târgul de Paște, destinate comercializării produselor alimentare și desfășurării unor activități pentru copii și familii.

Scenă și spectacole: o scenă de cel puțin 8 × 6 metri, dotată cu echipamente de lumini și sonorizare, precum și evenimente cultural-artistice cel puțin în serile de vineri, sâmbătă și duminică.

Animație stradală: prezența a cel puțin unui personaj de animație în fiecare zi de vineri până duminică.

Atracții de divertisment: carusele și alte instalații de agrement care respectă standardele europene aplicabile.

Patinoar: o suprafață de minimum 250 de metri pătrați, propusă în curtea Palatului Principilor Transilvaniei, cu posibilitatea amplasării a până la patru căsuțe anexe.

Bradul de Crăciun și iluminatul festiv general vor rămâne în responsabilitatea municipalității. În schimb, concesionarul va trebui să amenajeze și să gestioneze celelalte elemente necesare desfășurării târgurilor.

Amenajarea patinoarului va trebui realizată astfel încât să protejeze integral monumentul istoric și să permită readucerea spațiului la starea inițială după încheierea evenimentului.

Pe întreaga perioadă de desfășurare, organizatorul va răspunde de utilități, pază, salubrizare, colectarea selectivă a deșeurilor, prevenirea și stingerea incendiilor, precum și de obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare. De asemenea, va trebui să încheie o poliță de asigurare cu o valoare de minimum 200.000 de lei.

Accesul publicului la târguri va fi liber și nediscriminatoriu. Pot fi percepute taxe pentru patinoar, atracții sau ateliere numai în condițiile și la tarifele prevăzute în oferta aprobată de municipalitate.

Decoruri tematice și activități pentru Târgul de Paște

Pentru evenimentul de primăvară, cerințele pun accent pe decoruri specifice sărbătorilor pascale și pe activități destinate familiilor.

Organizatorul va trebui să amenajeze ouă decorative de mari dimensiuni, figurine cu iepurași, aranjamente florale, porți tematice, puncte pentru fotografii și iluminat ornamental.

Programul va include ateliere de încondeiere a ouălor, spectacole, parade și jocuri pentru copii. Scopul este transformarea târgului într-un eveniment atractiv atât pentru locuitorii municipiului, cât și pentru turiștii care vizitează Cetatea Alba Carolina în perioada sărbătorilor pascale.

Promovare obligatorie în presa națională și în mediul online

Caietul de sarcini stabilește cerințe concrete și pentru promovarea fiecărei ediții. Organizatorul va trebui să asigure:

Cel puțin trei reportaje sau știri pentru fiecare ediție, difuzate la două televiziuni naționale.

Minimum 50 de spoturi radio pentru fiecare ediție, la un post regional și unul local.

Bannere publicitare și articole în presa online.

Un site dedicat evenimentelor, disponibil în limbile română și engleză.

Campanii pe rețelele sociale care să genereze peste 100.000 de vizualizări și peste 10.000 de interacțiuni pentru fiecare ediție.

Toate materialele publicitare trebuie să respecte Manualul de Brand al municipiului Alba Iulia și să fie aprobate în prealabil de Primărie. Municipalitatea va primi materialele în format editabil și va avea dreptul să le utilizeze fără limitări.

Ținte de participare și penalități

Performanța organizatorului va fi evaluată și în funcție de numărul de participanți. Pentru Târgul de Crăciun, ținta este de 70.000 de participanți, iar pentru Târgul de Paște, de 10.000 de participanți.

Dacă gradul de îndeplinire a indicatorilor scade sub 90%, Primăria poate aplica penalități sau poate rezilia contractul, cu excepția situațiilor care nu țin de responsabilitatea concesionarului.

Pentru un nivel de îndeplinire cuprins între 90% și 95%, penalitatea prevăzută este de 5% din redevența anuală ofertată.

Cum va fi desemnat câștigătorul

Câștigătorul va fi stabilit pe baza unui punctaj total de maximum 100 de puncte, împărțit între calitatea conceptului propus și valoarea redevenței.

Componenta de concept va evalua narațiunea și identitatea vizuală, planul de amplasament, porțile și căsuțele, scena, animația, sustenabilitatea și fezabilitatea proiectului.

Pentru redevență, punctajul se acordă proporțional cu cea mai mare valoare ofertată. Simpla asumare a cerințelor minime din caietul de sarcini nu aduce puncte la componenta de concept, ceea ce înseamnă că ofertele trebuie să propună soluții suplimentare și coerente pentru a obține un punctaj competitiv.

Eventualele contestații pot fi depuse în termen de șapte zile, la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau la instanța competentă.

foto: arhivă

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