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Călin Georgescu, arest preventiv prelungit cu încă 30 de zile: Decizie definitivă la Curtea de Apel București

Ioana Oprean

Publicat

acum 39 de minute

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Călin Georgescu, arest preventiv prelungit cu încă 30 de zile: Decizie la Curtea de Apel București

Curtea de Apel București a prelungit arestul preventiv al lui Călin Georgescu cu încă 30 de zile. Decizia de miercuri, 28 octombrie 2026 este definitivă. 

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Ședința de judecată a durat mai bine de o oră și jumătate.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost adus la instanță în jurul orei 17:00, în timp ce câteva sute de susținători de-ai săi au ocupat treptele din exteriorul instanței, iar o parte au pătruns și în interior, scandând lozinci în fața sălii de judecată, în condițiile în care ședința nu a fost publică.

Completul de judecată a fost format din magistrații Andrei Buliga și Dragoș Mirea. Ultimul a făcut parte și din completul de divergență care a emis, pe 29 septembrie 2026, mandatul de arestare pe numele lui Călin Georgescu.

Fostul candidat se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026, iar DIICOT a cerut prelungirea acestei măsuri. Luni, Tribunalul București a respins ca neîntemeiată cererea procurorilor și a decis ca Georgescu să fie eliberat din arest și plasat sub control judiciar. Hotărârea nu a fost definitivă.

Anterior, vineri, Curtea de Apel București a respins definitiv cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu, după ce, în 13 octombrie 2026, Tribunalul București a admis cererea inculpatului.

Călin Georgescu a fost arestat sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Ancheta a pornit de la o plângere depusă la DIICOT de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că a fost păgubit cu 1,1 milioane de euro, reamintește Hot News.

sursa: Agerpres, Hot News

foto: arhivă

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