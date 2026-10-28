Foto | Iosif Rus, cel mai vârstnic român, a împlinit 111 ani: Veteranul de război a fost decorat cu Emblema de Onoare a Armatei României

Iosif Rus, cel mai vârstnic român, a împlinit 111 ani: Veteranul de război a fost decorat cu Emblema de Onoare a Armatei României

Generalul de brigadă în retragere Iosif Rus, considerat cel mai în vârstă om din România, a împlinit miercuri, 28 octombrie 2026, vârsta de 111 ani. Cu această ocazie, veteranul de război a fost decorat cu Emblema de Onoare a Armatei României, în cadrul unui eveniment organizat la Centrul Muzeal de Istorie din Gherla.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții Forțelor Terestre Române, care au evidențiat parcursul impresionant al generalului și contribuția sa la istoria și educația din România. Născut la 28 octombrie 1915, Iosif Rus este prezentat drept al doilea cel mai longeviv veteran de război din lume.

Acesta a participat la cel de-Al Doilea Război Mondial, luptând pe Frontul de Est, unde a fost rănit. După mai multe luni de spitalizare, s-a întors pe front. Ulterior, și-a dedicat 43 de ani din viață activității didactice, contribuind la formarea mai multor generații de tineri.

În 2025, la împlinirea vârstei de 110 ani, Iosif Rus a fost avansat la gradul de general de brigadă prin decret prezidențial, în semn de recunoaștere a meritelor sale.

Distincția acordată miercuri reprezintă un omagiu adus întregii sale activități și sacrificiului făcut în slujba țării.

Cu prilejul aniversării, reprezentanții Diviziei 4 Infanterie „Gemina” i-au transmis urări de sănătate, liniște și bucurii alături de familie și de cei dragi, subliniind importanța păstrării vii a memoriei celor care au luptat pentru România.

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