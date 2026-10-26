Foto: Show de excepție la Alba Iulia! Orchestra Simfonică București a ridicat sala în picioare cu Vivaldi Rocks

Show de excepție la Alba Iulia! Orchestra Simfonică București a ridicat sala în picioare cu Vivaldi Rocks, un spectacol senzațional

Sala plină, muzică live, emoție și aplauze la scenă deschisă! Orchestra Simfonică București a oferit duminică seara, 25 octombrie 2026, un spectacol memorabil la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia.

Concertul Vivaldi Rocks a adus în fața publicului albaiulian o combinație spectaculoasă între muzica clasică și hiturile rock care au marcat generații.

Timp de aproape două ore, spectatorii veniți din tot județul s-au bucurat de un adevărat show, în care acordurile lui Vivaldi s-au împletit cu piese celebre din repertoriul internațional, reinterpretate într-o manieră originală, pe instrumente electrice. Muzica live, jocurile de lumini și energia artiștilor au creat o atmosferă specială. Hiturile cunoscute au trezit amintiri și emoții, iar publicul a răsplătit fiecare moment cu aplauze.

Unul dintre momentele deosebite ale serii a fost interpretarea celebrei piese „Wind of Change”, acompaniată de un spectacol de lumini care a amplificat emoția din sală. Nici muzica rock românească nu a lipsit, piesa „Fata verde” beneficiind de o interpretare excepțională, apreciată de spectatori.

Finalul concertului a fost unul spectaculos, cu întreaga sală ridicată în picioare și aplauze îndelungate. Impresionați de primirea călduroasă, artiștii Orchestrei Simfonice București le-au transmis celor prezenți un mesaj simplu, dar plin de entuziasm: „Sunteți cei mai buni!” Înainte de a părăsi scena, artiștii au promis că vor reveni la Alba Iulia cu un alt spectacol, „Between Rocks”, veste primită cu bucurie de publicul albaiulian, care îi așteaptă cu drag.

Turneul național Vivaldi Rocks continuă în Transilvania, cu spectacole la Arad, Oradea, Zalău, Satu Mare și Deva, înainte de finalul programat pe 3 noiembrie, la Pitești.

*Orchestra Simfonică București pregătește un spectacol special la Sala Palatului, pe 30 decembrie

După succesul turneului Vivaldi Rocks, Orchestra Simfonică București pregătește un nou eveniment de amploare. Pe 30 decembrie 2026, de la ora 19:30, la Sala Palatului din București, va avea loc cea de-a XIV-a ediție a Concertului Tradițional de Anul Nou, intitulată „Classic Dance Vibes”.

Spectacolul propune o călătorie muzicală de la eleganța muzicii clasice la energia hiturilor dance care au marcat generații. Prima parte a serii va fi dedicată repertoriului clasic, în timp ce partea a doua va aduce reinterpretări simfonice ale unor piese dance celebre, într-o atmosferă în care spectatorii sunt invitați să cânte și să danseze.

Evenimentul continuă tradiția concertelor de sfârșit de an organizate de Orchestra Simfonică București, edițiile precedente bucurându-se de un interes deosebit din partea publicului.

Biletele sunt disponibile online, inclusiv la prețuri promoționale în etapa Presale, pe site-ul official anulnou.com.

text, foto: Lucian DANCIU

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