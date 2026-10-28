Mai puțin de 2 zile până la derby-ul CSU-CSM Unirea Alba Iulia. Marius Chindriș: „Totul constă în multă muncă și responsabilitate”

CS Universitar din Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia se vor întâlni, vineri, 30 octombrie 2026, la Micești, într-un derby local și județean din Liga 3 de fotbal.

„Nu cred că putem să spunem că avem un secret, totul constă în multă muncă, responsabilitate, pentru că știm la ce ne-am angrenat și ce obiective ne-am trasat și nu avem voie să facem rabat de la nimic pentru a ne îndeplini obiectivele propuse!

Ne va aștepta un meci destul de dificil, un adversar tânăr, care, în ciuda faptului că este pe ultimul loc, a pierdut destul de greu ultimele meciuri, dar noi avem drumul nostru și trebuie să facem tot posibilul pentru a câștiga meciul împotriva celor de la Universitar!”, spune Marius Chindriș, mijlocaș al Unirii Alba Iulia înaintea acestei partidei, potrivit paginii oficiale de internet a clubului unirist albaiulian.

„Ne dorim să încheiem turul cu un rezultat pe măsura muncii depuse și să rămânem în fruntea clasamentului. Mergem la Micești cu încredere, conștienți că doar prin aceeași muncă, responsabilitate și determinare putem obține victoria într-un derby pe care vrem să-l câștigăm!”, au transmis oficialii CSM Unirea Alba Iulia.

sursa foto: CSM Unirea Alba Iulia

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