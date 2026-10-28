Foto | La Cugir, fondurile europene reconfigurează viitorul urbei. Noi spații verzi, zone pentru agrement și trasee pentru biciclete

La Cugir, fondurile europene reconfigurează viitorul urbei. Noi spații verzi, zone pentru agrement și trasee pentru biciclete

Orașul Cugir își propune să valorifice potențialul unor terenuri degradate sau insuficient utilizate printr-un proiect de regenerare urbană care vizează dezvoltarea unor spații publice moderne, accesibile și prietenoase cu mediul. În acest scop, autoritățile publice locale din Cugir au încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritate de Management a Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027, un contract în valoare totală de 35.994.604,04 lei din care 16.916.020,00 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Investiția urmărește creșterea calității vieții locuitorilor prin extinderea oportunităților de recreere, sport, educație ecologică și socializare.

Proiectul „Regenerare urbană inteligentă, durabilă și incluzivă în Orașul Cugir, județul Alba” este finanțat în cadrul Priorității 8: „O Regiune Atractivă”, Acțiunea 8.2 – Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru” și este susținut de documentele strategice de dezvoltare locală, care evidențiază deficitul de spații verzi și de zone de recreere în anumite cartiere, precum și nevoia unor alternative accesibile pentru petrecerea timpului în aer liber.

„Regenerarea urbană nu înseamnă doar amenajarea unor terenuri, ci și crearea unor oportunități reale pentru oameni de a se întâlni, de a face mișcare și de a se bucura de natură, aproape de casă. Printr-un proiect precum cel pregătit de orașul Cugir, spațiile insuficient valorificate pot deveni locuri vii, care susțin educația ecologică, activitățile culturale și relațiile dintre membrii comunității. În același timp, dezvoltarea infrastructurii pentru pietoni și bicicliști contribuie la o mobilitate mai curată și mai accesibilă. Investițiile susținute din fonduri europene, precum cea propusă la Cugir, sunt importante pentru dezvoltarea durabilă a orașelor din Regiunea Centru, deoarece îmbină protejarea mediului cu îmbunătățirea calității vieții și cu valorificarea potențialului local, iar cele 26 de proiecte finanțate, până acum, prin Acțiunea 8.2 a Programului Regiunea Centru în valoare de aproape 80 milioane euro certifică această nevoie de dezvoltare”, a declarat Simion Crețu, director general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.

Proiectul este structurat în jurul a trei componente principale, concepute pentru a răspunde nevoilor comunității și pentru a pune în valoare resursele naturale și spațiile cu potențial de dezvoltare din zona orașului Cugir și va fi finalizat la finalul anului 2029.

Prima componentă vizează amenajarea Poienii cu Goruni ca „laborator viu”, un spațiu destinat activităților culturale și educative, atelierelor tematice, lecțiilor de ecologie în aer liber și activităților pentru copii. Zona, deja cunoscută pentru evenimentele organizate de comunitate, inclusiv Festivalul de Folclor, ar urma să ofere noi posibilități pentru petrecerea timpului liber și pentru desfășurarea activităților recreative în natură.

A doua componentă prevede dezvoltarea unei baze de agrement cu profil acvatic, cu oglinzi de apă și zone dedicate sportului, jocului, picnicurilor și activităților comunitare. Prin valorificarea unei zone insuficient amenajate din apropierea râului Cugir, în partea de sud-est a localității Vinerea, investiția urmărește transformarea unui teren nevalorificat într-un spațiu public atractiv, cu funcțiuni recreative și sociale.

Cea de-a treia componentă presupune amenajarea unui inel pietonal și velo, care să integreze piste pentru biciclete, trasee pentru plimbare și alergare, puncte de odihnă și traversări amenajate. Această infrastructură va contribui la creșterea accesibilității și conectivității, încurajând deplasările nemotorizate și integrarea mobilității active în viața de zi cu zi a comunității.

În acest context, regenerarea terenurilor degradate și amenajarea unor trasee pietonale și pentru biciclete pot contribui la îmbunătățirea peisajului urban, la crearea unor spații de întâlnire și la încurajarea unui stil de viață activ. Totodată, intervențiile propuse urmăresc diminuarea impactului negativ al terenurilor neamenajate asupra mediului și creșterea atractivității zonei pentru locuitori și vizitatori.

Beneficiarii direcți ai investiției sunt cei 21.376 de locuitori ai orașului Cugir și ai localităților componente. Aceștia vor putea beneficia de noi spații pentru recreere, sport și activități în aer liber, precum și de o mai bună conectare a zonelor de interes prin trasee pietonale și pentru biciclete. Proiectul are, de asemenea, potențialul de a genera beneficii pentru mediul economic local. Dezvoltarea unor zone de agrement atractive poate sprijini turismul și poate crea oportunități pentru operatorii economici din servicii, comerț și activități recreative. În același timp, spațiile publice amenajate pot contribui la creșterea atractivității orașului pentru vizitatori și pentru organizarea de evenimente culturale și comunitare.

Beneficiile indirecte sunt așteptate și pentru locuitorii localităților învecinate, precum și pentru persoanele care tranzitează zona, prin dezvoltarea unei infrastructuri de mobilitate activă și recreere conectate la viața orașului.

Prin această investiție, Primăria Orașului Cugir urmărește să transforme zonele insuficient valorificate în spații publice cu funcțiuni multiple, în care natura, mobilitatea durabilă și viața comunitară să se completeze reciproc. Proiectul se înscrie în direcția dezvoltării unor orașe mai verzi, mai accesibile și mai incluzive, în care investițiile în infrastructură contribuie direct la bunăstarea locuitorilor.

foto – cu rol ilustrativ

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