Nelu Vlad și Formația AZUR revin la Alba Iulia cu hiturile care au făcut istorie. Concert aniversar pe 18 octombrie, la 50 de ani de carieră

Nelu Vlad și Formația AZUR revin la Alba Iulia, duminică, 18 octombrie 2026, cu un concert special dedicat împlinirii a 50 de ani de activitate. Evenimentul va avea loc la Casa de Cultură a Sindicatelor, de la ora 19:30, și va readuce în fața publicului hiturile care au făcut senzație la petrecerile românilor și au rămas îndrăgite de generații întregi.

Alba Iulia se numără printre puținele orașe din Transilvania incluse în turneul aniversar al formației AZUR. În cadrul seriei de concerte programate în perioada 11 octombrie și 14 noiembrie 2026, artiștii vor ajunge în această parte a țării la Hunedoara, pe 17 octombrie, și la Alba Iulia, pe 18 octombrie.

Cu o carieră de cinci decenii, Nelu Vlad și Formația AZUR au devenit un nume de referință al muzicii de petrecere românești. Melodiile lor au răsunat de-a lungul anilor la nunți, petreceri și evenimente, iar multe dintre acestea continuă să fie ascultate și astăzi. Publicul din Alba Iulia va avea ocazia să asculte live piese precum „Se mărită Mona”, „În stație la Lizeanu”, „Mai întoarce, Doamne, roata”, „S-a rupt lanțul de iubire” și „La o masă mai retrasă”, dar și melodii mai recente, printre care „Suflet de vagabont”.

Concertul aniversar promite o seară plină de nostalgie, voie bună și amintiri, în care cei care au crescut cu muzica formației vor putea retrăi atmosfera petrecerilor de altădată, alături de generațiile mai tinere care au descoperit între timp hiturile AZUR.

*Bilete pentru concertul AZUR de la Alba Iulia

Concertul va avea loc duminică, 18 octombrie 2026, de la ora 19:30, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, situată pe strada Mihai Viteazul nr. 31. Accesul publicului în sală se va face începând cu ora 19:00.

Pe platforma TicketStore sunt afișate prețurile pentru biletele de tip Early Bird, acestea fiind de 130 de lei pentru categoria VIP, 100 de lei pentru categoria 1 și 70 de lei pentru categoria 2. Informațiile despre bilete și disponibilitatea locurilor pot fi consultate online, pe Tiketstore.

Turneul aniversar „AZUR 50” marchează o jumătate de secol de muzică și reprezintă o nouă întâlnire între Nelu Vlad, membrii formației și publicul care le-a fost alături de-a lungul anilor.

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