Foto | Eroii uitați ai Marelui Război. Destine frânte, povești readuse la lumină la Alba Iulia, în cadrul unei expoziții-eveniment: Când va avea loc vernisajul
Eroii uitați ai Marelui Război. Destine frânte, povești readuse la lumină la Alba Iulia, în cadrul unei expoziții-eveniment: Când va avea loc vernisajul
Marți, 27 octombrie, de la ora 12:00, Galeriile expoziționale ale Sălii Unirii din Alba Iulia găzduiesc vernisajul expoziției „Despre eroi, război, viață și moarte. Reconstituirea biografiilor unor participanți la Primul Război Mondial”, un proiect care readuce în memoria publică destinele unor oameni prinși în vâltoarea istoriei: de la militari și intelectuali la țărani și orfani de război, oameni ale căror vieți au fost schimbate pentru totdeauna de conflict, iar poveștile au fost uitate de comunitate.
„Pentru românii din armata Imperiului Austro-Ungar mobilizați pe front de la începutul războiului opțiunile au fost diferite: unii și-au făcut datoria până la capăt, au murit ca eroi ori au dezertat în tabăra inamică pentru a se înrola apoi în armata română.
Meritele unora au fost recunoscute la finalul conflagrației, s-au implicat în organizarea României postbelice, alții au trăit și au murit în anonimat, uitați de comunitate.
La peste 100 de ani de la evenimentele din anii 1914-1918, expoziția organizată de Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia în colaborare cu Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale și Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității va aduce în fața publicului prin fotografii și documente, poveștile neștiute ale unor oameni speciali, puțin sau deloc cunoscuți.
Doi avocați (Andrei Nicola și Traian Morcan), un învățător (Liciniu Simu), un simplu țăran (Ioan Lupean), doi militari de carieră (Ioan Șaiu și Victor Domșa), două orfane de război (Ioana și Ilisia Borșa) ne reamintesc dezastrele produse de război: vieți distruse, familii dezrădăcinate, traume greu învins, destine risipite”, au transmis reprezentanții Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.
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