25 octombrie 2026 | Conferința „De la erou la martir. Convertirea lui Apostol Bologa” – o nouă perspectivă asupra romanului „Pădurea spânzuraților” de Liviu Rebreanu, susținută de scriitorul, eseistul și teologul Cristian Bădiliță
25 octombrie 2026 | Conferința „De la erou la martir. Convertirea lui Apostol Bologa” – o nouă perspectivă asupra romanului „Pădurea spânzuraților” de Liviu Rebreanu, susținută de scriitorul, eseistul și teologul Cristian Bădiliță
Duminică, 25 octombrie 2026, începând cu ora 11:30, Biserica Greco-Catolică „Sfânta Cruce”, situată în Piața Cardinal Alexandru Todea (Târgul de Fân) din Sebeș, va găzdui conferința susținută de scriitorul, eseistul și teologul Cristian Bădiliță, intitulată „De la erou la martir. Convertirea lui Apostol Bologa”. Evenimentul propune o lectură inedită a capodoperei lui Liviu Rebreanu, „Pădurea spânzuraților”, prin recuperarea dimensiunii sale creștine și teologice.
Prilejul întâlnirii îl constituie apariția, în anul 2026, la Editura Presa Universitară Clujeană, a unei noi ediții a romanului „Pădurea spânzuraților”, însoțită de studiul introductiv semnat de Cristian Bădiliță. Autorul argumentează, printr-o amplă documentare, susținută de numeroase date și citate, necesitatea unei reconsiderări a operei, din perspectiva sensurilor sale spirituale și a simbolisticii creștine.
Publicat în anul 1922, romanul lui Rebreanu a fost interpretat, de-a lungul timpului, mai ales prin prisma dramei de conștiință a protagonistului, Apostol Bologa, prins între datoria militară și apartenența sa națională. În viziunea lui Cristian Bădiliță, această perspectivă, deși relevantă, nu epuizează semnificațiile profunde ale cărții. Dincolo de dimensiunea patriotică și de analiza morală a personajului, romanul poate fi citit ca o poveste a convertirii și a jertfei, construită în dialog cu modelul pătimirilor lui Isus Hristos.
Interpretarea propusă de Cristian Bădiliță evidențiază legătura dintre destinul lui Apostol Bologa și experiența tragică a lui Emil Rebreanu, fratele scriitorului, executat de armata austro-ungară în timpul Primului Război Mondial, sub acuzația de înaltă trădare. În această cheie de lectură, „Pădurea spânzuraților” dobândește și valoarea unui memorial dedicat fratelui, iar parcursul protagonistului capătă semnificațiile unei transformări interioare, în care suferința, conștiința și jertfa se întâlnesc într-un orizont spiritual.
Conferința va aborda și motivele pentru care interpretarea creștină a romanului a rămas, în mare măsură, în umbră. Cristian Bădiliță consideră că receptarea predominant patriotică, consolidată după Marea Unire, restricțiile ideologice din perioada comunistă și tendința criticii literare de a privilegia dimensiunea estetică au contribuit la marginalizarea perspectivei teologice. Demersul său urmărește, astfel, redeschiderea unei discuții esențiale despre complexitatea operei lui Liviu Rebreanu și despre posibilitatea unei lecturi care să recupereze sensurile sale creștine.
Prin această întâlnire, publicul este invitat să redescopere un roman fundamental al literaturii române, dincolo de interpretările consacrate, și să reflecteze asupra trecerii de la condiția eroului la aceea a martirului, asupra convertirii interioare și asupra sensului jertfei.
Organizatorii îi invită pe toți cei interesați de literatură, teologie și cultura română să participe la această întâlnire dedicată unei noi perspective asupra operei lui Liviu Rebreanu.
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