CIL Blaj, progres senzațional, după 6 etape, comparativ cu sezonul anterior! CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir și CSU Alba Iulia, în cădere
CIL Blaj, progres senzațional, după 6 etape, comparativ cu sezonul anterior din Liga 3! CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir și CSU Alba Iulia, în cădere
După trecerea a jumătate din turul eșalonului terț, se poate trage o concluzie legată de parcursul celor 4 reprezentante ale Albei în Liga 3. Categoric, CIL Blaj este în vârful topul județean, comparativ cu aceeași perioadă a campionatului anterior, un progres senzațional.
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Echipa din „Mica Romă”, una din cele 4 grupări din Liga 3 ce a strâns 16 puncte din 18 posibile, are cu 13 puncte mai mult decât sezonul anterior, în urcare cu 9 locuri!
În schimb, picaj major pentru celelalte 3 echipe din Alba, cel mai dur fiind al Metalurgistului Cugir: zestre mai săracă cu 10 puncte și o cădere abruptă de 7 poziții. La CSU Alba Iulia, fără victorie în actuala ediție, lucrurile nu sunt atât de evidente, deși studenții aveau dublu punctelor.
În privința Unirea Alba Iulia, eterna candidată la Liga 2, și aici se înrregistrează un regres: numai locul 4, cu 11 puncte, comparativ cu fotoliul de lider, cu 4 puncte mai multe în toamna anului trecut.
*Comparație: 2025, după 6 etape: 1. CSM Unirea Alba Iulia 15 (20-5), 2. Metalurgistul Cugir 15 (16-4)…8. CSU Alba Iulia 6 (6-13).. 10. CIL Blaj 3 (4-10).
2026, după 6 etape: 1. CIL Blaj 16 (16-9)… 4. CSM Unirea Alba Iulia 11 (17-4)…. 9. Metalurgistul Cugir 5 (9-11), 10. CSU Alba Iulia 3 (4-12).
*Blănaru, golgheterul seriei
Senzațional este și radamentul experimentatului atacant Ștefan Blănaru, golgheterul Seriei 7, cu 6 goluri, urmat de Jude (Sântana) și Mura (Pecica) – câte 5. Atenție, în 2026, vârful Blajului nu marcase niciun gol în cele 6 luni petrecute la CSM Unirea Alba Iulia!
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