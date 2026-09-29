Sport

CIL Blaj, progres senzațional, după 6 etape, comparativ cu sezonul anterior! CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir și CSU Alba Iulia, în cădere

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

CIL Blaj, progres senzațional, după 6 etape, comparativ cu sezonul anterior din Liga 3! CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir și CSU Alba Iulia, în cădere

După trecerea a jumătate din turul eșalonului terț, se poate trage o concluzie legată de parcursul celor 4 reprezentante ale Albei în Liga 3. Categoric, CIL Blaj este în vârful topul județean, comparativ cu aceeași perioadă a campionatului anterior, un progres senzațional.

Citește și: Senzație în „Mica Romă”! CIL Blaj, singura din Liga 3 cu maximum de puncte! Sâmbătă, jocuri interne pentru CIL Blaj, CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir | CSU Alba Iulia, deplasare la Șag!

Echipa din „Mica Romă”, una din cele 4 grupări din Liga 3 ce a strâns 16 puncte din 18 posibile, are cu 13 puncte mai mult decât sezonul anterior, în urcare cu 9 locuri!

În schimb, picaj major pentru celelalte 3 echipe din Alba, cel mai dur fiind al Metalurgistului Cugir: zestre mai săracă cu 10 puncte și o cădere abruptă de 7 poziții. La CSU Alba Iulia, fără victorie în actuala ediție, lucrurile nu sunt atât de evidente, deși studenții aveau dublu punctelor.

În privința Unirea Alba Iulia, eterna candidată la Liga 2, și aici se înrregistrează un regres: numai locul 4, cu 11 puncte, comparativ cu fotoliul de lider, cu 4 puncte mai multe în toamna anului trecut.

*Comparație: 2025, după 6 etape: 1. CSM Unirea Alba Iulia 15 (20-5), 2. Metalurgistul Cugir 15 (16-4)…8. CSU Alba Iulia 6 (6-13).. 10. CIL Blaj 3 (4-10).

2026, după 6 etape: 1. CIL Blaj 16 (16-9)… 4. CSM Unirea Alba Iulia 11 (17-4)…. 9. Metalurgistul Cugir 5 (9-11), 10. CSU Alba Iulia 3 (4-12).

*Blănaru, golgheterul seriei

Senzațional este și radamentul experimentatului atacant Ștefan Blănaru, golgheterul Seriei 7, cu 6 goluri, urmat de Jude (Sântana) și Mura (Pecica) – câte 5. Atenție, în 2026, vârful Blajului nu marcase niciun gol în cele 6 luni petrecute la CSM Unirea Alba Iulia!

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Campionate Under 12 și Under 15 la fotbal feminin, prima etapă, la Aiud | Programul competiției organizate de AJF Alba

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

29 septembrie 2026

De

Campionate Under 12 și Under 15 la fotbal feminin, prima etapă, la Aiud, miercuri, 30 septembrie | Programul competiției organizate de AJF Alba Asociația Județeană de Fotbal Alba organizează și două competiții de fotbal feminin, Under 12 și Under 15, startul urmând a fi miercuri, 30 septembrie, pe terenul sintetic de la Aiud. Citește și: […]

Citește mai mult

Sport

Foto | România, seară de coșmar în Liga Națiunilor: 2-4 (1-3) cu Bosnia-Herțegovina pe „Arena Națională”. Nicolae Stanciu, „căpitan” și contribuție la primul gol al selecționatei lui Hagi

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 ore

în

28 septembrie 2026

De

România, seară de coșmar în Liga Națiunilor: 2-4 (1-3) cu Bosnia-Herțegovina pe „Arena Națională”. Nicolae Stanciu, „căpitan” și contribuție la primul gol al selecționatei lui Hagi Naționala de fotbal a României a trăit și le-a pricinuit suporterilor o seară de coșmar, luni, 28 septembrie 2026, pe „Arena Națională”. „Tricolorii” au fost învinși categoric de Bosnia-Herțegovina, […]

Citește mai mult

Sport

Nicolae Stanciu, liderul naționalei României în meciul cu Bosnia-Herțegovina: Pe ce alt jucător cu origini în Alba mizează selecționerul Gică Hagi

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de ore

în

28 septembrie 2026

De

Nicolae Stanciu, liderul naționalei României în meciul cu Bosnia-Herțegovina: Pe ce alt jucător cu origini în Alba mizează selecționerul Gică Hagi Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu va fi liderul echipei naționale în meciul cu Bosnia-Herțegovina, din Liga Națiunilor, programat luni, 28 septembrie 2026, de la ora 21.45, pe „Arena Națională” din Capitală. Nicolae Stanciu a fost […]

Citește mai mult