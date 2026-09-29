Bărbat de 35 de ani, trimis în judecată pentru viol în formă continuată asupra unei minore de 12 ani de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba: Faptele ar fi fost comise în România și Belgia

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, aflat în stare de arest preventiv, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, fiind acuzat de viol în formă continuată asupra unei minore de 12 ani. Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi fost comise atât în România, cât și în Belgia, în perioada 20 iulie – 19 august 2026.

Potrivit comunicatului transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, rechizitoriul a fost întocmit la data de 29 septembrie 2026, iar dosarul a fost înaintat Judecătoriei Alba Iulia, instanța competentă să judece cauza.

Minora s-ar fi aflat în grija inculpatului

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în perioada menționată, bărbatul ar fi întreținut în mod repetat raporturi sexuale și acte sexuale cu minora, în interiorul autoturismului pe care îl conducea, atât pe teritoriul Belgiei, cât și în România, inclusiv în județul Alba.

Anchetatorii susțin că acesta cunoștea vârsta fetei și ar fi profitat de vulnerabilitatea sa emoțională, de vârsta fragedă și de imposibilitatea acesteia de a-și exprima în mod valabil voința. Minora ar fi plecat de la domiciliul familiei din Spania fără acordul acesteia și se afla în îngrijirea și ocrotirea inculpatului.

Bărbatul este cunoscut cu antecedente penale, fiind condamnat în repetate rânduri. Acesta ar fi fost eliberat la termen la data de 1 decembrie 2025, iar fapta pentru care a fost trimis acum în judecată ar fi fost comisă în stare de recidivă postexecutorie.

Inculpatul se află în arest preventiv

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore la data de 19 august 2026, iar o zi mai târziu, la propunerea procurorului, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Măsura a fost ulterior prelungită până la data de 18 octombrie 2026, inclusiv, procurorul de caz solicitând menținerea acesteia.

În ceea ce privește acuzația de lipsire de libertate în mod ilegal, procurorul a dispus clasarea cauzei.

Daune morale de 120.000 de lei solicitate pentru minoră

Având în vedere că persoana vătămată este minoră, procurorul a exercitat din oficiu acțiunea civilă și a solicitat plata unor daune morale în valoare de 120.000 de lei.

Totodată, procurorii au cerut instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile, prezente și viitoare, ale inculpatului, până la concurența sumei solicitate.

Reprezentanții Parchetului subliniază că trimiterea în judecată reprezintă o etapă a procesului penal, iar vinovăția inculpatului urmează să fie stabilită exclusiv de instanță, printr-o hotărâre definitivă, cu respectarea prezumției de nevinovăție.

foto (arhivă; cu rol ilustrativ)

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