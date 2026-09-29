Protosinghelul Ioan Cojanu, stareţul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia, a trecut la cele veșnice, la vârsta de 67 de ani
Protosinghelul Ioan Cojanu, stareţul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia, a trecut la cele veșnice, la vârsta de 67 de ani
Protosinghelul Ioan Cojanu, starețul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul”, s-a stins din viață în cursul nopții de 29 septembrie, la vârsta de 67 de ani.
Părintele Ioan Cojanu s-a născut la data de 27 ianuarie 1959, în localitatea Cașolț, județul Sibiu. La botez a primit numele Nicolae. A urmat clasele a IX-a și a X-a la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, iar apoi s-a înscris la Seminarul Teologic din Cluj-Napoca, pe care l-a absolvit în anul 1981.
În această perioadă l-a cunoscut pe părintele Gavril Miholca, preot misionar într-o parohie din județul Cluj, pe care l-a avut ca duhovnic și îndrumător spiritual timp de mai mulți ani, până la moartea acestuia.
După absolvirea seminarului, a fost hirotonit preot misionar celib, fiindu-i încredințată păstorirea parohiei Măguri-Răcătău, din Munții Apuseni, județul Cluj.
În anul 1989 s-a înscris la Facultatea de Teologie din Sibiu, pe care a absolvit-o în anul 1993.
În anul 1990 a depus voturile monahale la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia, moment în care numele său a fost schimbat din Nicolae în Ioan. Ulterior, a fost numit stareț al Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia de către părintele Andrei Andreicuț, episcopul de la acea vreme.
Părintele Ioan Cojanu a trecut la cele veșnice în urma unei boli pe care a dus-o cu multă demnitate și răbdare.
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