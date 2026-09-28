Foto | Finanțare de aproape 11 milioane de lei pentru regenerarea urbană a zonei Valea Frumoasei din Sebeș: De unde vor veni banii

Finanțare de aproape 11 milioane de lei pentru regenerarea urbană a zonei Valea Frumoasei din Sebeș: De unde vor veni banii

Primăria Municipiului Sebeș, în parteneriat cu Serviciul Public pentru Administrarea Patrimoniului Sebeș, a depus cererea de finanțare pentru proiectul „Regenerarea spațiilor publice din zona Valea Frumoasei – Municipiul Sebeș”, în cadrul Programului Regiunea Centru 2021–2027, Acțiunea 8.1 – Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru.

Proiectul are la bază documentația tehnică „Reamenajare intersecție «Turn» – Municipiul Sebeș” și vizează regenerarea urbană a unei suprafețe de 10.673 mp, prin amenajarea unui spațiu public modern, accesibil și prietenos cu mediul.

Investiția propusă urmărește:

*modernizarea și reconfigurarea spațiilor publice;

*amenajarea de piste pentru biciclete și îmbunătățirea infrastructurii dedicate mobilității urbane;

*creșterea siguranței pietonilor prin reorganizarea și suplimentarea trecerilor de pietoni;

*extinderea suprafețelor verzi prin plantarea de arbori și vegetație joasă;

*modernizarea sistemului de iluminat public;

*accesibilizarea spațiului public pentru persoanele cu dizabilități, prin pavaje tactile și semafoare cu dispozitive acustice;

*amenajarea unor spații destinate recreerii și petrecerii timpului liber.

„Prin implementarea proiectului se urmărește reducerea impactului traficului motorizat asupra mediului, încurajarea deplasărilor pietonale și cu bicicleta, creșterea siguranței tuturor participanților la trafic și revitalizarea unei zone importante a municipiului. Totodată, investiția va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban și la creșterea calității vieții locuitorilor.

Valoarea totală a proiectului este de 11.528.435,41 lei, din care valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate este de 10.995.629,04 lei”, a precizat primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

Secțiune Știri sub articolul principal