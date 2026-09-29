Curier Județean

Foto | Valentina Rădășan, din Alba Iulia, sărbătorită la împlinirea vârstei de 100 de ani: „Un veac înseamnă o adevărată lecție de răbdare”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Valentina Rădășan, din Alba Iulia, sărbătorită la împlinirea vârstei de 100 de ani: „Un veac înseamnă o adevărată lecție de răbdare”

Doamna Valentina Rădășan, din Alba Iulia, a împlinit 100 de ani. Cu această ocazie, femeia a fost sărbătorită de administrația locală.

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, i-a transmis acesteia urări de sănătate și bucurii, publicând următorul mesaj pe o rețea de socializare:

,,Astăzi, avem bucuria și onoarea de a sărbători o vârstă cu totul aparte: 100 de ani de viață ai doamnei Valentina Rădășan. Un veac înseamnă o adevărată lecție de răbdare, demnitate, putere și înțelepciune. Înseamnă o poveste alcătuită din amintiri, oameni dragi, încercări depășite, bucurii împărtășite și nenumărate momente care au lăsat urme în timp.

La împlinirea acestui impresionant prag al vieții, îi adresăm doamnei Valentina Rădășan cele mai calde urări de sănătate, liniște sufletească, bucurii și zile senine, alături de familie și de toți cei care îi sunt aproape.

La mulți ani! Să vă fie anii care urmează binecuvântați cu sănătate, pace și cât mai multe clipe frumoase alături de cei dragi.”, se arată în mesajul publicat de Gabriel Pleșa.

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