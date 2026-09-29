Florin Roman (PNL Alba): România are nevoie urgentă de un guvern liberal cu puteri depline

Miercuri, Parlamentul nu votează doar un nume de premier. Votează un program, o echipă și o direcție de guvernare. Programul Mureșan propune continuarea reformelor începute, modernizarea statului, disciplină bugetară și creștere prin investiții.

PSD se opune unui Guvern pro-european și programului său de guvernare. În același timp, PSD nu oferă nicio soluție. Susține că vrea să guverneze, dar nu spune cu cine, cu ce program și cu ce majoritate. În cele cinci luni de criză, generate din proprie voință, PSD nu a prezentat până acum o formulă care să demonstreze cele 233 de voturi necesare.

Faptul că un partid poate împiedica formarea unei majorități nu înseamnă că are el însuși o majoritate alternativă. În aceste condiții, poziția PSD este una de blocaj și de menținere a crizei politice.

Guvernul Mureșan merge la vot pentru că aceasta este procedura parlamentară prin care se verifică existența unei majorități. Până atunci, premierul desemnat și miniștrii propuși își prezintă programul și răspund în fața Parlamentului. Dacă Guvernul Mureșan va pica la vot, alegerile anticipate sunt o posibilitate constituțională. În acest sens, Constituția stabilește condiții precise pentru eventuala dizolvare a Parlamentului, iar președintele Dan va trebui să se pronunțe în această chestiune.

Prelungirea crizei are și un cost economic, nu doar politic. Înaintea evaluării Standard & Poor’s, turbulențele politice complică evaluarea României. De aceea, votul pentru Guvernul Mureșan este unul extrem de important.

Florin Roman, deputat PNL de Alba

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