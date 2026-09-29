Campionate Under 12 și Under 15 la fotbal feminin, prima etapă, la Aiud | Programul competiției organizate de AJF Alba
Campionate Under 12 și Under 15 la fotbal feminin, prima etapă, la Aiud, miercuri, 30 septembrie | Programul competiției organizate de AJF Alba
Asociația Județeană de Fotbal Alba organizează și două competiții de fotbal feminin, Under 12 și Under 15, startul urmând a fi miercuri, 30 septembrie, pe terenul sintetic de la Aiud.
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La Under 15 (participă fete din 2012 și mai tinere, plus două jucătoare născute după 1 septembrie 2011), fiind 10 etape (5 în toamnă și 5 în primăvară). Programul rundei inaugurale este următorul: Inter Unirea (antrenor Marius Maxim) – „Bogdan Andone” Aiud (Andrei Kupan), Metalul Crișcior (Adrian Iga) – CSC Bistra (Tiberiu Boca), CSO Baia de Arieș (Alin Barla) – Metalurgistul Cugir (Alin Chirilă), Viitorul Sântimbru (Adrian Hulea) – stă.
La Under 12 (fete din 2015 și alte două jucătoare din 1 septembrie 2014) sunt tot 10 runde (5 toamna și 5 primăvara). Primele meciuri, miercuri, 30 septembrie: Metalul Criscior (antrenor Adrian Iga) – Star Pro Optimum 1 (Petre Bădilă), Star Pro Optimum 2 (Petre Bădilă) – CSO Baia de Arieș (Alin Barla), ȘF Valea Frumoasei (Florin Pintilie) – Student Sport Alba Iulia (Lucian Ionaș), Olimpia Aiud (Gabriel Szekely) – CS Zlatna (Horia Tanislav).
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