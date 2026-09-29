COMPACT sărbătorește 50 de ani de rock la Cluj-Napoca. Concert aniversar și lansarea unui dublu album
COMPACT sărbătorește 50 de ani de rock la Cluj-Napoca. Concert aniversar și lansarea unui dublu album
COMPACT marchează 50 de ani de activitate printr-un concert aniversar la Cluj-Napoca. Evenimentul „COMPACT – 50 de ani de rock și prietenie” va avea loc joi, 8 octombrie 2026, de la ora 19.00, la Cinema „Florin Piersic”.
Concertul va aduce pe scenă muzicieni legați de istoria formației și va include și lansarea unui dublu album cu piese semnate de Adrian Ordean și Costi Cămărășan. Evenimentul este prezentat ca o celebrare a celor cinci decenii de muzică, dar și a prieteniei și colaborării dintre cei doi artiști.
Adrian Ordean și Costi Cămărășan, din nou împreună pe scenă
Adrian Ordean și Costi Cămărășan se vor afla în centrul concertului aniversar de la Cluj-Napoca, alături de alți muzicieni. Pe scena Cinema „Florin Piersic” vor urca Adrian Ordean – chitară, Costi Cămărășan – chitară și voce, Adrian Marias – voce, Marius Macavei – bas, Willy Gorgan – clape și Robert Risteiu – tobe.
În deschiderea concertului vor evolua cursanții Rock Academy, școala de muzică fondată de Costi Cămărășan. Momentul este gândit ca o legătură simbolică între generațiile care au dus mai departe muzica rock în România.
Dublu album lansat cu ocazia aniversării
Concertul din 8 octombrie va marca și lansarea unui dublu album care reunește piese semnate de Adrian Ordean și Costi Cămărășan.
Materialul discografic vine în contextul aniversării a 50 de ani de COMPACT și readuce în atenția publicului cântece și creații asociate celor doi muzicieni.
Bilete pentru concertul COMPACT de la Cluj-Napoca
Biletele pot fi achiziționate online prin concertecluj.ro și iaBilet.ro.
Până în 30 septembrie, prețurile promoționale sunt de 85 de lei pentru Categoria 1 și 65 de lei pentru Categoria 2. Începând cu 1 octombrie, biletele vor costa 110 lei pentru Categoria 1 și 90 de lei pentru Categoria 2. La aceste sume se adaugă comisionul de emitere perceput de iaBilet.ro. Organizatorii precizează că garantează valabilitatea exclusiv a biletelor achiziționate prin iaBilet.ro sau prin daBilet.ro, în cazul revânzării, și recomandă publicului să evite sursele neoficiale.
Concertul „COMPACT – 50 de ani de rock și prietenie” va avea loc joi, 8 octombrie 2026, de la ora 19.00, la Cinema „Florin Piersic” din Cluj-Napoca.
Evenimentul este organizat de Asociația „Artdeal”, în parteneriat cu Rock Academy, CONCERTE CLUJ by Backstage Production și Live Rental Group, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, Visit Cluj și Consiliului Județean Cluj.
Lucian DANCIU
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Monden-Clubbing
25-27 septembrie 2026 | Compania de Teatru Skepsis va reprezenta Alba Iulia la Festivalul Național de Teatru ,,Tanța și Costel” de la Medgidia, cu spectacolul ,,Farmacia”
25-27 septembrie 2026 | Compania de Teatru Skepsis va reprezenta Alba Iulia la Festivalul Național de Teatru ,,Tanța și Costel” de la Medgidia, cu spectacolul ,,Farmacia” Compania de teatru SKEPSIS va participa în perioada 25-27 septembrie 2026, la cea de-a XIII-a ediție a Festivalulului Național de Teatru ”Tanța și Costel”, organizat de Primăria Municipiului Medgidia, […]
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 25 septembrie – 1 octombrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 25 septembrie – 1 octombrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Digger Avanpremiera Regia: Alejandro G. Iñárritu Cu: Tom Cruise, Jesse Plemons, Riz Ahmed, John Goodman Gen Film: Comedie, Drama Durată: 129 min Rating: AP 12 Cel mai puternic om din lume […]
Festivalul Internațional de Teatru APOLLO, ediția a XII-a – ecouri internaționale: ,,Fiecare reprezentație a fost o piesă de puzzle dintr-un tablou grandios dedicat libertății de exprimare”
Festivalul Internațional de Teatru APOLLO, ediția a XII-a – ecouri internaționale: ,,Fiecare reprezentație a fost o piesă de puzzle dintr-un tablou grandios dedicat libertății de exprimare” În perioada 11-14 septembrie 2026 Asociația Grupul Skepsis a organizat la Alba Iulia cea de-a XII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru APOLLO, reunind la Alba Iulia 115 participanți […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
250 de manuale pentru clasa a IX-a, în cursa licitației: Editurile au 10 zile să conteste rezultatele
250 de manuale pentru clasa a IX-a, în cursa licitației: Editurile au 10 zile să conteste rezultatele Ministerul Educației și...
Concursul pentru directorii de școli 2026: Ce teste vor susține candidații
Concursul pentru directorii de școli 2026: Ce teste vor susține candidații Candidații care aspiră la funcțiile de director și director...
Știrea Zilei
Bărbat de 35 de ani, trimis în judecată pentru viol în formă continuată asupra unei minore de 12 ani de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba: Faptele ar fi fost comise în România și Belgia
Bărbat de 35 de ani, trimis în judecată pentru viol în formă continuată asupra unei minore de 12 ani de...
Protosinghelul Ioan Cojanu, stareţul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia, a trecut la cele veșnice, la vârsta de 67 de ani
Protosinghelul Ioan Cojanu, stareţul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia, a trecut la cele veșnice, la vârsta de 67...
Curier Județean
Foto | Corul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, moment artistic în cadrul Festivalului “Armoniile copilăriei”, într-o adevărată sărbătoare dedicată muzicii
Corul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul Alba Iulia, moment artistic în cadrul Festivalului “Armoniile copilăriei”, într-o adevărată sărbătoare dedicată muzicii...
30 septembrie 2026 | Lucrări de revizie tehnică la posturile TRAFO de la Stația de Tratare a Apei Mihoiești
Lucrări de revizie tehnică la posturile TRAFO de la Stația de Tratare a Apei Mihoiești SC APA CTTA SA ALBA...
Politică Administrație
Florin Roman (PNL Alba): România are nevoie urgentă de un guvern liberal cu puteri depline
Florin Roman (PNL Alba): România are nevoie urgentă de un guvern liberal cu puteri depline Miercuri, Parlamentul nu votează doar...
Foto | Finanțare de aproape 11 milioane de lei pentru regenerarea urbană a zonei Valea Frumoasei din Sebeș: De unde vor veni banii
Finanțare de aproape 11 milioane de lei pentru regenerarea urbană a zonei Valea Frumoasei din Sebeș: De unde vor veni...
Opinii Comentarii
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete...
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...