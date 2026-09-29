COMPACT sărbătorește 50 de ani de rock la Cluj-Napoca. Concert aniversar și lansarea unui dublu album

COMPACT marchează 50 de ani de activitate printr-un concert aniversar la Cluj-Napoca. Evenimentul „COMPACT – 50 de ani de rock și prietenie” va avea loc joi, 8 octombrie 2026, de la ora 19.00, la Cinema „Florin Piersic”.

Concertul va aduce pe scenă muzicieni legați de istoria formației și va include și lansarea unui dublu album cu piese semnate de Adrian Ordean și Costi Cămărășan. Evenimentul este prezentat ca o celebrare a celor cinci decenii de muzică, dar și a prieteniei și colaborării dintre cei doi artiști.

Adrian Ordean și Costi Cămărășan, din nou împreună pe scenă

Adrian Ordean și Costi Cămărășan se vor afla în centrul concertului aniversar de la Cluj-Napoca, alături de alți muzicieni. Pe scena Cinema „Florin Piersic” vor urca Adrian Ordean – chitară, Costi Cămărășan – chitară și voce, Adrian Marias – voce, Marius Macavei – bas, Willy Gorgan – clape și Robert Risteiu – tobe.

În deschiderea concertului vor evolua cursanții Rock Academy, școala de muzică fondată de Costi Cămărășan. Momentul este gândit ca o legătură simbolică între generațiile care au dus mai departe muzica rock în România.

Dublu album lansat cu ocazia aniversării

Concertul din 8 octombrie va marca și lansarea unui dublu album care reunește piese semnate de Adrian Ordean și Costi Cămărășan.

Materialul discografic vine în contextul aniversării a 50 de ani de COMPACT și readuce în atenția publicului cântece și creații asociate celor doi muzicieni.

Bilete pentru concertul COMPACT de la Cluj-Napoca

Biletele pot fi achiziționate online prin concertecluj.ro și iaBilet.ro.

Până în 30 septembrie, prețurile promoționale sunt de 85 de lei pentru Categoria 1 și 65 de lei pentru Categoria 2. Începând cu 1 octombrie, biletele vor costa 110 lei pentru Categoria 1 și 90 de lei pentru Categoria 2. La aceste sume se adaugă comisionul de emitere perceput de iaBilet.ro. Organizatorii precizează că garantează valabilitatea exclusiv a biletelor achiziționate prin iaBilet.ro sau prin daBilet.ro, în cazul revânzării, și recomandă publicului să evite sursele neoficiale.

Concertul „COMPACT – 50 de ani de rock și prietenie” va avea loc joi, 8 octombrie 2026, de la ora 19.00, la Cinema „Florin Piersic” din Cluj-Napoca.

Evenimentul este organizat de Asociația „Artdeal”, în parteneriat cu Rock Academy, CONCERTE CLUJ by Backstage Production și Live Rental Group, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, Visit Cluj și Consiliului Județean Cluj.

Lucian DANCIU

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