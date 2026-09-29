250 de manuale pentru clasa a IX-a, în cursa licitației: Editurile au 10 zile să conteste rezultatele
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Concursul pentru directorii de școli 2026: Ce teste vor susține candidații Candidații care aspiră la funcțiile de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor susține două probe scrise, fiecare cu 20 de întrebări și o durată maximă de 60 de minute. Prima evaluează aptitudinile cognitive, iar cea de-a doua verifică […]
Susținătorii lui Călin Georgescu, chetă pe TikTok pentru a-i cumpăra vilă în Toscana: „Sant pensionara cu o pensie minima dar si eu donez 20 de euro pentru C G cu toata inima .”
Susținătorii lui Călin Georgescu, chetă pe TikTok pentru a-i cumpăra vilă în Toscana: „Sant pensionara cu o pensie minima dar si eu donez 20 de euro pentru C G cu toata inima .” După informația apărută că fostul candidat Călin Georgescu își căuta o vilă de 1,2 milioane de euro în Toscana, cu o anexă […]
Cum va fi vremea în România până în 26 octombrie 2026: Temperaturi sub media multianuală la început de octombrie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată
Cum va fi vremea în România până în 26 octombrie 2026: Temperaturi sub media multianuală la început de octombrie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, marți, 29 septembrie 2026, prognoza mete0 pe 4 săptămâni actualizată. Conform estimărilor meteorologilor, începutul lunii octombrie aduce temperaturi sub normal în est, sud-est […]
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250 de manuale pentru clasa a IX-a, în cursa licitației: Editurile au 10 zile să conteste rezultatele
250 de manuale pentru clasa a IX-a, în cursa licitației: Editurile au 10 zile să conteste rezultatele Ministerul Educației și...
Concursul pentru directorii de școli 2026: Ce teste vor susține candidații
Concursul pentru directorii de școli 2026: Ce teste vor susține candidații Candidații care aspiră la funcțiile de director și director...
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Bărbat de 35 de ani, trimis în judecată pentru viol în formă continuată asupra unei minore de 12 ani de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba: Faptele ar fi fost comise în România și Belgia
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Protosinghelul Ioan Cojanu, stareţul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia, a trecut la cele veșnice, la vârsta de 67 de ani
Protosinghelul Ioan Cojanu, stareţul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia, a trecut la cele veșnice, la vârsta de 67...
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Foto | Corul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, moment artistic în cadrul Festivalului “Armoniile copilăriei”, într-o adevărată sărbătoare dedicată muzicii
Corul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul Alba Iulia, moment artistic în cadrul Festivalului “Armoniile copilăriei”, într-o adevărată sărbătoare dedicată muzicii...
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Lucrări de revizie tehnică la posturile TRAFO de la Stația de Tratare a Apei Mihoiești SC APA CTTA SA ALBA...
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