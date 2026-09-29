Actualitate

250 de manuale pentru clasa a IX-a, în cursa licitației: Editurile au 10 zile să conteste rezultatele

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

250 de manuale pentru clasa a IX-a, în cursa licitației: Editurile au 10 zile să conteste rezultatele

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat marți, 29 septembrie 2026 finalizarea etapei de evaluare a ofertelor pentru manualele școlare destinate clasei a IX-a. În total, 250 de propuneri au intrat în procedura de achiziție publică, desfășurată pe 65 de loturi, cu participarea a 21 de edituri și operatori economici de profil.

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE) a publicat raportul procedurii de achiziție, document care a primit avizul conform necondiționat final din partea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP). Rezultatele au fost încărcate în platforma SICAP și comunicate oficial tuturor participanților.

Editurile au primit acces la fișele evaluatorilor pentru a putea efectua eventualele modificări necesare. Acestea au la dispoziție un termen legal de 10 zile calendaristice pentru depunerea contestațiilor.

După expirarea perioadei de contestare, pentru loturile ale căror rezultate nu sunt contestate vor fi semnate acordurile-cadru.

Manualele în format digital vor fi publicate pe platforma manuale.edu.ro, urmând să fie accesibile elevilor și profesorilor odată cu semnarea acordurilor-cadru.

Ulterior, comenzile vor fi derulate prin intermediul platformei CNCE, iar contractele de livrare vor fi încheiate cu editurile câștigătoare, astfel încât manualele să ajungă în unitățile de învățământ.

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Concursul pentru directorii de școli 2026: Ce teste vor susține candidații

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

29 septembrie 2026

De

Concursul pentru directorii de școli 2026: Ce teste vor susține candidații Candidații care aspiră la funcțiile de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor susține două probe scrise, fiecare cu 20 de întrebări și o durată maximă de 60 de minute. Prima evaluează aptitudinile cognitive, iar cea de-a doua verifică […]

Citește mai mult

Actualitate

Susținătorii lui Călin Georgescu, chetă pe TikTok pentru a-i cumpăra vilă în Toscana: „Sant pensionara cu o pensie minima dar si eu donez 20 de euro pentru C G cu toata inima .”

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

29 septembrie 2026

De

Susținătorii lui Călin Georgescu, chetă pe TikTok pentru a-i cumpăra vilă în Toscana: „Sant pensionara cu o pensie minima dar si eu donez 20 de euro pentru C G cu toata inima .” După informația apărută că fostul candidat Călin Georgescu își căuta o vilă de 1,2 milioane de euro în Toscana, cu o anexă […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi vremea în România până în 26 octombrie 2026: Temperaturi sub media multianuală la început de octombrie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

29 septembrie 2026

De

Cum va fi vremea în România până în 26 octombrie 2026: Temperaturi sub media multianuală la început de octombrie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, marți, 29 septembrie 2026, prognoza mete0 pe 4 săptămâni actualizată.  Conform estimărilor meteorologilor, începutul lunii octombrie aduce temperaturi sub normal în est, sud-est […]

Citește mai mult