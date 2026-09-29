250 de manuale pentru clasa a IX-a, în cursa licitației: Editurile au 10 zile să conteste rezultatele

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat marți, 29 septembrie 2026 finalizarea etapei de evaluare a ofertelor pentru manualele școlare destinate clasei a IX-a. În total, 250 de propuneri au intrat în procedura de achiziție publică, desfășurată pe 65 de loturi, cu participarea a 21 de edituri și operatori economici de profil.

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE) a publicat raportul procedurii de achiziție, document care a primit avizul conform necondiționat final din partea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP). Rezultatele au fost încărcate în platforma SICAP și comunicate oficial tuturor participanților.

Editurile au primit acces la fișele evaluatorilor pentru a putea efectua eventualele modificări necesare. Acestea au la dispoziție un termen legal de 10 zile calendaristice pentru depunerea contestațiilor.

După expirarea perioadei de contestare, pentru loturile ale căror rezultate nu sunt contestate vor fi semnate acordurile-cadru.

Manualele în format digital vor fi publicate pe platforma manuale.edu.ro, urmând să fie accesibile elevilor și profesorilor odată cu semnarea acordurilor-cadru.

Ulterior, comenzile vor fi derulate prin intermediul platformei CNCE, iar contractele de livrare vor fi încheiate cu editurile câștigătoare, astfel încât manualele să ajungă în unitățile de învățământ.

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)